Poche novità per il comparto fotografico dei Galaxy Ultra: stesso teleobiettivo 5x fino al 2028

Continuano a trapelare nuove indiscrezioni legate ai futuri Samsung Galaxy , in particolare al comparto grafico. Secondo alcune fonti, infatti, l'attuale teleobiettivo 5x dell'S25 Ultra continuerà ad essere usato anche sui prossimi S26 Ultra e S27 Ultra. Eventuali novità potrebbero arrivare dopo oltre due anni, sebbene Samsung possa apportare qualche altra modifica. Si tratta chiaramente di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di eventuali conferme o smentite, ma intanto facciamo chiarezza sulle indiscrezioni riportate.

Galaxy S26 Ultra e S27 Ultra: stesso teleobiettivo e poche novità

Il noto leaker Ice Universe, fonte che si è rivelata affidabile in diverse occasioni, ha riportato alcune informazioni legate al comparto fotografico dei prossimi modelli. In particolare, il sensore teleobiettivo da 50 megapixel non subirà alcun cambiamento e verrà utilizzato anche sui prossimi Galaxy S26 Ultra e S27 Ultra.

Ricordiamo che questo teleobiettivo è stato adottato dal Galaxy S24 Ultra lo scorso anno. Ovviamente si tratta di un sensore non indifferente, ma bisogna vedere in che modo questa decisione impatterà sul segmento fotocamere nei prossimi due anni. Considerando che il Galaxy S27 Ultra sarà disponibile nel 2027, e continuerà a utilizzare un sensore introdotto nel 2024, non è difficile capire per quale motivo questa scelta possa causare un certo scetticismo. Ovviamente vi aggiorneremo con ulteriori dettagli concreti.