1

Apple MacBook Air da 13" con chip M4 è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il portatile MacBook Air da 13" al prezzo più basso di sempre, permettendovi di risparmiare fino al 23%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/09/2025
MacBook Air

Su Amazon è disponibile il MacBook Air da 13" a 1.149 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.199 € e il prezzo consigliato di 1.499 €, permettendovi di risparmiare fino al 23%. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del MacBook Air

In questo caso si tratta del portatile nella colorazione galassia. Questo MacBook Air presenta il chip M4, permettendovi di vivere un'esperienza sempre fluida e impeccabile, che si tratti di lavorare con più app insieme, fare video editing o giocare. Il display Liquid Retina supporta un miliardo di colori per immagini sempre convincenti e nitide.

MacBook Air
MacBook Air

Lato connettività troviamo due porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe, un jack per cuffie, il Wi Fi 6E e il Bluetooth 5.3, ed è possibile anche collegare due monitor esterni. In questo caso è presente un'unità SSD da 512 GB.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Apple MacBook Air da 13" con chip M4 è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico