ROG Xbox Ally si mostra in un nuovo video incentrato sul sistema di raffreddamento "Zero Gravity"

ASUS ha pubblicato un nuovo trailer per il ROG Xbox Ally, il nuovo PC in forma di console portatile caratterizzato dal marchio ufficiale Xbox: il video in questione si concentra su un aspetto particolare dell'hardware avanzato del dispositivo, ovvero il suo sistema di raffreddamento "Zero Gravity".
Microsoft non ha ancora annunciato il prezzo dei ROG Xbox Ally per via delle condizioni macro economiche, ma intanto c'è una data d'uscita ufficiale al riguardo e anche un programma di compatibilità che dovrebbe riferire chiaramente il livello di supporto dei vari giochi sul dispositivo.
Dopo averne visto diversi aspetti nei mesi scorsi, questo nuovo video si concentra dunque su un elemento che può sembrare marginale ma che ha invece una grande importanza per una macchina di questo tipo.
Un sistema avanzato
Considerando l'hardware avanzato che caratterizza ROG Xbox Ally, è verosimile che questo produca anche una notevole quantità di calore in funzione, dunque il sistema di raffreddamento rappresenta un elemento di grande importanza all'interno del funzionamento generale.
Il sistema adottato da ASUS si chiama "Zero Gravity" in quanto è progettato per funzionare al meglio a prescindere dalla posizione in cui si trova il dispositivo, che essendo portatile può effettivamente trovarsi in varie situazioni diverse.
In base a quanto possiamo vedere, il sistema di ROG Xbox Ally incanala l'aria e la trasporta in maniera capillare all'interno dell'hardware, per farla poi fuoriuscire dagli sfiati posti nella parte superiore della console/PC.
Si tratta anche di un'evoluzione rispetto al precedente ROG Ally X, in quanto le ventole sono più ampie e in grado di muovere il 15% di aria in più rispetto a quanto avveniva con il modello precedente.