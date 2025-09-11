Come ascoltare DoppioSalto, il nuovo podcast di Multiplayer.it

Sapevate che su Multiplayer.it abbiamo un nuovo podcast dedicato ai videogiochi? Si chiama DoppioSalto e vi terrà compagnia ogni settimana!

Se il Cortocircuito non vi basta, abbiamo deciso di raddoppiare e lanciare un secondo podcast di discussione qui su Multiplayer.it. Si chiama DoppioSalto, ed è il nuovo appuntamento fisso che ogni settimana vi terrà compagnia con le ultime novità dal mondo dei videogiochi. In questo nuovo format ci riuniamo per commentare le notizie più calde della settimana, le nuove uscite e gli annunci più interessanti, passando per le curiosità e i retroscena che spesso non trovano spazio negli articoli. Insomma, tutto quello che ci piace discutere durante le nostre classiche live su Twitch, ma stavolta in un formato pre-registrato, sia video che audio.

La nuova puntata Se ci seguite su YouTube avrete già visto qualche puntata di prova un po' sgangherata in queste ultime settimane, con Vincenzo, Lorenzo, Aligi e Kobe, e nei prossimi appuntamenti ci potrebbe essere la partecipazione di altri membri della redazione e ospiti. Nella nuova puntata del DoppioSalto, si è infatti parlato di Hollow Knight: Silksong, raccontando le impressioni di chi ci sta giocando e chi lo ha finito, discutendo sul livello di difficoltà e sulla nostra recensione. C'è anche spazio per chiacchierare del Nintendo Direct che si terrà a breve, o della prevedibile (?) classifica dei giochi più venduti su tutte le piattaforme PlayStation. L'obiettivo è creare un appuntamento fisso e rilassato, dove le notizie si mescolano ai commenti a caldo sui nuovi giochi, un format che non rimpiazza ma che sarà complementare al Cortocircuito.