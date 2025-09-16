AMD Ryzen 5 9500F è ora disponibile ovunque e ci sono altre due sorprese: le CPU Ryzen 5 7400 e 7400F

Ma non è tutto perché il processore Ryzen 5 9500F, che utilizza invece la più recente architettura Zen 5, ma senza grafica integrata, è stato reso disponibile a livello globale. Andiamo a vedere tutto più nel dettaglio.

AMD continua ad ampliare la propria offerta di processori e le ultime novità arrivano dalla Corea del Sud: su alcune piattaforme di comparazione prezzi del paese sono infatti apparse le nuove CPU Ryzen 5 7400 e Ryzen 5 7400F , entrambe basate sull'architettura Zen 4.

Ryzen 5 7400 e 7400F

Il Ryzen 5 7400 integra la grafica RDNA 2, mentre il 7400F, come da tradizione, no. Entrambi i modelli hanno un TDP di 65 watt e supportano memoria DDR5 fino a 5200 MHz, oltre allo standard PCIe 5.0, elementi che li rendono coerenti con l'attuale piattaforma AM5. Il Ryzen 5 7400F però è nel complesso una CPU più potente. Pur mantenendo una configurazione con 6 core e 12 thread, infatti, questo processore presenta frequenze operative più alte: base clock di 3,7 GHz e boost fino a 4,7 GHz, contro i 3,3 GHz e 4,3 GHz del 7400. Anche la cache L3 raddoppia, passando da 16 MB a 32 MB.

Una caratteristica che lo rende più adatto a carichi di lavoro intensivi e, soprattutto, all'utilizzo in ambito gaming: l'assenza della GPU integrata non rappresenta un limite per chi dispone già di una scheda video dedicata.

Le informazioni sui prezzi provengono invece da Danawa, sito sudcoreano specializzato in comparazione: il Ryzen 5 7400 viene proposto a 204.590 won, circa 137 euroal cambio attuale. Non si tratta però di una disponibilità retail tradizionale, poiché il processore sarà distribuito principalmente tramite OEM e system integrator. Una dinamica simile dovrebbe riguardare anche il 7400F, sebbene al momento il prezzo non sia stato comunicato.