Le CPU Ryzen 9000X3D per giocare a 1.000 FPS: ecco con quali titoli è possibile secondo AMD (con GPU NVIDIA)

Durante un evento in Cina, AMD ha diffuso materiali promozionali per la serie Ryzen 9000X3D, puntando i riflettori sulle potenzialità della tecnologia 3D V-Cache. Le nuove CPU di fascia alta vengono presentate come soluzioni capaci di spingersi oltre i limiti prestazionali tradizionali, con un messaggio chiaro: nei giochi competitivi si possono raggiungere picchi di 1.000 fotogrammi al secondo. L'affermazione ha immediatamente suscitato curiosità e discussioni, soprattutto perché si tratta di un traguardo che va oltre le possibilità di monitor attualmente in commercio. I modelli con refresh rate più spinto non superano oggi i 720 Hz e solo in condizioni particolari, lontane dallo standard del gaming in alta definizione.