Acer Predator X27U F8 è il nuovo monitor OLED con un refresh rate assurdo fino a 720 Hz

Il segmento dei monitor gaming continua a spingersi oltre i limiti tradizionali e il nuovo Acer Predator X27U F8 ne è un esempio. Si tratta di un modello OLED da 26,5 pollici che introduce un refresh rate massimo di 720 Hz , disponibile però soltanto a risoluzione 1280×720. A risoluzione nativa 2560×1440, invece, il monitor raggiunge i 540 Hz, mantenendo comunque prestazioni molto elevate per un utilizzo competitivo.

Caratteristiche tecniche del monitor Acer Predator X27U F8

Con questo annuncio, Acer diventa il terzo produttore a proporre un monitor di classe 720 Hz, collocandosi in un mercato di nicchia che punta principalmente agli eSports e alle esperienze ad alto frame rate. Altri modelli sono stati presentati da Super Display Company (SDC) e LG (con il pannello WOLED Tandem che dovrebbe essere prodotto per tutti da LG).

Alcune delle caratteristiche del monitor Acer

Sul fronte della qualità dell'immagine, l'X27U F8 rimane un prodotto avanzato che promette una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e profondità a 10 bit, con certificazione VESA DisplayHDR 500 True Black. La luminosità tipica si attesta a 335 nit, mentre in HDR può arrivare fino a 1500 nit di picco. Il pannello OLED si distingue anche per un tempo di risposta di 0,01 ms e un rapporto di contrasto dichiarato di 1.500.000:1, valori che garantiscono immagini nitide, nere profondi e una resa cromatica molto fedele. L'angolo di visione raggiunge i 178 gradi, mantenendo la qualità anche nelle posizioni meno centrali.

Le opzioni di connettività risultano complete: due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1, una USB-C con power delivery fino a 90 W e un hub USB integrato. È presente anche un KVM switch, utile per gestire più dispositivi con un'unica tastiera e un unico mouse. A livello ergonomico, il supporto consente regolazioni in altezza fino a 150 mm, oltre a tilt, swivel e pivot. Non mancano due altoparlanti da 5 W e il supporto VESA 100×100 per l'installazione a parete o su braccio.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al comfort visivo. Il Predator X27U F8 integra le funzioni VisionCare 2.0 con certificazione Eyesafe 2.0, insieme a tecnologie come BlueLightShield Pro, Flickerless e low-dimming, che riducono l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni. Questo rende il monitor adatto non solo al gaming competitivo, ma anche a un uso prolungato in ambito lavorativo o creativo.

Per quanto riguarda la disponibilità, Acer ha confermato un prezzo di listino pari a 1299 dollari negli Stati Uniti, 1199 euro in Europa e 9999 yuan in Cina. L'uscita avverrà nel primo trimestre del 2026 per i mercati statunitense e cinese, mentre l'arrivo in Europa è previsto nel trimestre successivo. Una scelta che rispecchia le strategie di distribuzione differenziate in base alle aree geografiche.