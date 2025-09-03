Acer Predator X27U F8 è il nuovo monitor OLED con un refresh rate assurdo fino a 720 Hz

Il segmento dei monitor gaming continua a spingersi oltre i limiti tradizionali e il nuovo Acer Predator X27U F8 ne è un esempio. Si tratta di un modello OLED da 26,5 pollici che introduce un refresh rate massimo di 720 Hz, disponibile però soltanto a risoluzione 1280×720. A risoluzione nativa 2560×1440, invece, il monitor raggiunge i 540 Hz, mantenendo comunque prestazioni molto elevate per un utilizzo competitivo.
L'azienda chiarisce così eventuali equivoci circolati online, secondo cui la modalità a 720 Hz sarebbe stata accessibile anche a 1080p.
Caratteristiche tecniche del monitor Acer Predator X27U F8
Con questo annuncio, Acer diventa il terzo produttore a proporre un monitor di classe 720 Hz, collocandosi in un mercato di nicchia che punta principalmente agli eSports e alle esperienze ad alto frame rate. Altri modelli sono stati presentati da Super Display Company (SDC) e LG (con il pannello WOLED Tandem che dovrebbe essere prodotto per tutti da LG).
Sul fronte della qualità dell'immagine, l'X27U F8 rimane un prodotto avanzato che promette una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e profondità a 10 bit, con certificazione VESA DisplayHDR 500 True Black. La luminosità tipica si attesta a 335 nit, mentre in HDR può arrivare fino a 1500 nit di picco. Il pannello OLED si distingue anche per un tempo di risposta di 0,01 ms e un rapporto di contrasto dichiarato di 1.500.000:1, valori che garantiscono immagini nitide, nere profondi e una resa cromatica molto fedele. L'angolo di visione raggiunge i 178 gradi, mantenendo la qualità anche nelle posizioni meno centrali.
Le opzioni di connettività risultano complete: due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1, una USB-C con power delivery fino a 90 W e un hub USB integrato. È presente anche un KVM switch, utile per gestire più dispositivi con un'unica tastiera e un unico mouse. A livello ergonomico, il supporto consente regolazioni in altezza fino a 150 mm, oltre a tilt, swivel e pivot. Non mancano due altoparlanti da 5 W e il supporto VESA 100×100 per l'installazione a parete o su braccio.
Particolare attenzione è stata dedicata anche al comfort visivo. Il Predator X27U F8 integra le funzioni VisionCare 2.0 con certificazione Eyesafe 2.0, insieme a tecnologie come BlueLightShield Pro, Flickerless e low-dimming, che riducono l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni. Questo rende il monitor adatto non solo al gaming competitivo, ma anche a un uso prolungato in ambito lavorativo o creativo.
Per quanto riguarda la disponibilità, Acer ha confermato un prezzo di listino pari a 1299 dollari negli Stati Uniti, 1199 euro in Europa e 9999 yuan in Cina. L'uscita avverrà nel primo trimestre del 2026 per i mercati statunitense e cinese, mentre l'arrivo in Europa è previsto nel trimestre successivo. Una scelta che rispecchia le strategie di distribuzione differenziate in base alle aree geografiche.