Risparmiate sui giochi PS4 e PS5 di settembre usando le tessere di ricarica di Instant Gaming in sconto

Se in questo settembre 2025 carico di uscite volete comprare vari videogiochi su PlayStation tramite lo Store della console, la soluzione migliore è cercare di risparmiare usando le tessere di ricarica, come quelle proposte in sconto da Instant Gaming. Ad esempio, potete acquistare una ricarica da 60€ pagando però 54,99€. Sono disponibili vari tagli, con le offerte migliori valide per quelli da 50€, 60€ e 80€. Se siete interessati alla gift card, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo visualizzato è direttamente quello corretto, perché non si paga l'IVA sulle ricariche del portafogli. Potete ovviamente acquistare più ricariche in un colpo solo, anche di tagli differenti, a seconda delle vostre necessità.
Come usare le gift card del PS Store di Instant Gaming
La prima cosa da fare è comprare la ricarica che vi interessa tramite il negozio di Instant Gaming: in un attimo riceverete un codice alfanumerico che dovrà essere inserito nella funzione di "Riscatto codici" del PS Store, dopo aver fatto l'accesso con il vostro account PlayStation. Basta copiare il codice e fare l'okay, per vedere il credito apparire subito nel vostro portafogli PlayStation.
Una volta ottenuto il credito potete comprare liberamente qualsiasi prodotto digitale, come nuovi giochi, DLC, valute in-game e anche abbonamenti. Se cercate di comprare qualcosa che costa più del credito a vostra disposizione, semplicemente il negozio prenderà la differenza dalla carta di credito associata al vostro account PlayStation.