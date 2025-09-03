0

Oggi piovono SSD: 3 pezzi tutti ad un ottimo prezzo, sfrutta i coupon disponibili

Oggi sono disponibili tre codici sconto su tre modelli di SSD: si tratta di due unità targate Fanxiang e una Kingston. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   03/09/2025
SSD

Oggi, su AliExpress, in occasione delle promozioni di inizio settembre sono disponibili tre coupon che andranno a farti risparmiare sull'acquisto di uno di questi 3 modelli di SSD. Il primo che vogliamo citare è il Kingston da 1TB che grazie al codice MULTI05 scende di prezzo fino a 40,82€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Il secondo modello che vogliamo citare è il primo dei due Fanxiang. Si tratta del Fanxiang S88OE, anche in questo caso da 1TB che grazie al coupon MULTI07 è acquistabile a 57,51€. Puoi sfruttare la promo da qui.

Infine segnaliamo un altro modello Fanxiang, l'S880 la cui versione sempre da 1TB viene scontata grazie al codice MULTI07 e venduta alla costo finale d'acquisto di 59,25€. Accedi alla pagina prodotto tramite questo link dedicato.

Ulteriori dettagli sugli SSD in promozione

Il Fanxiang S880 da 1TB raggiunge fino a 7300/6600 MB/s in lettura/scrittura, distinguendosi per il pad termico in grafite che assicura stabilità termica anche sotto carichi intensi. È compatibile con PC, laptop e PS5.

SSD Kingston da 1TB
SSD Kingston da 1TB

Il Kingston NV3, invece, è meno veloce (6000/5000 MB/s), ma punta sulla versatilità grazie al formato compatto 2280 e 2230, ideale per notebook ultrasottili e PC di piccole dimensioni. Infine, il Fanxiang S880E offre prestazioni simili al S880, con 7300/6100 MB/s, ma ottimizza ulteriormente la dissipazione con un design avanzato in grafite. Anch'esso compatibile con PS5.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
