Doppia Nintendo Switch Lite: prezzo top e codice sconto direttamente da applicare

Oggi è disponibile un codice sconto su due modelli di Nintendo Switch lite, entrambi scendono di prezzo grazie al coupon.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   03/09/2025
Switch Lite

Su AliExpress, oggi, in occasione della tornata di offerte e promozioni di inizio settembre sono disponibili dei coupon che andranno a farti risparmiare sulle Nintendo Switch Lite. Si tratta di due modelli che vengono scontati grazie al codice MULTI10 e che verranno a costare, rispettivamente: 126,08€ e 127,99€.

Puoi acquistare il primo modello di Switch Lite, quello venduto a 126,08€, direttamente tramite questo link. Per acquistare, invece, il secondo modello, che mette a disposizione anche la colorazione verde, è possibile accedere alla pagina del prodotto direttamente da qui.

Le specifiche di Switch Lite

Nintendo Switch Lite è la versione compatta e interamente portatile della popolare prima versione della console ibrida Nintendo. Compatibile con tutti i software per Nintendo Switch, offre così l'accesso a un ampio catalogo di titoli. Grazie al suo design leggero e pratico, rappresenta la scelta ideale per chi trascorre molto tempo fuori casa ma non vuole rinunciare alla propria passione per il gaming.

Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite

Inoltre, la Switch Lite è perfetta anche per chi desidera partecipare a partite multiplayer, sia in modalità wireless locale sia online, insieme ad amici o familiari che possiedono una console Nintendo Switch standard. A differenza del modello principale, la Switch Lite non supporta la connessione a un televisore: è quindi un dispositivo dedicato esclusivamente al gioco portatile. Monta uno schermo LCD da 5,5 pollici, 32GB di memoria interna e garantisce un'esperienza intuitiva e divertente sempre a portata di mano

