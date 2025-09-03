Doppia Nintendo Switch Lite: prezzo top e codice sconto direttamente da applicare

Su AliExpress, oggi, in occasione della tornata di offerte e promozioni di inizio settembre sono disponibili dei coupon che andranno a farti risparmiare sulle Nintendo Switch Lite. Si tratta di due modelli che vengono scontati grazie al codice MULTI10 e che verranno a costare, rispettivamente: 126,08€ e 127,99€ .

Le specifiche di Switch Lite

Nintendo Switch Lite è la versione compatta e interamente portatile della popolare prima versione della console ibrida Nintendo. Compatibile con tutti i software per Nintendo Switch, offre così l'accesso a un ampio catalogo di titoli. Grazie al suo design leggero e pratico, rappresenta la scelta ideale per chi trascorre molto tempo fuori casa ma non vuole rinunciare alla propria passione per il gaming.

Nintendo Switch Lite

Inoltre, la Switch Lite è perfetta anche per chi desidera partecipare a partite multiplayer, sia in modalità wireless locale sia online, insieme ad amici o familiari che possiedono una console Nintendo Switch standard. A differenza del modello principale, la Switch Lite non supporta la connessione a un televisore: è quindi un dispositivo dedicato esclusivamente al gioco portatile. Monta uno schermo LCD da 5,5 pollici, 32GB di memoria interna e garantisce un'esperienza intuitiva e divertente sempre a portata di mano