Un video di Dying Light: The Beast parla del lato bestiale di Kyle Crane e mostra i minacciosi zombie Chimera

Con l'uscita di Dying Light: The Beast ormai alle porte, Techland ha pubblicato un nuovo video diario dedicato alla prossima avventura di Kyle Crane e alle sfide che lo attendono nella regione di Castor Woods.
Nel filmato, il franchise director Tymon Smektała racconta come Kyle sia profondamente cambiato rispetto al primo capitolo della serie. Se in Dying Light lo abbiamo visto evolversi da mercenario inesperto e freddo a leader di una comunità in lotta per la sopravvivenza, in The Beast ci troviamo di fronte a un protagonista segnato da anni di prigionia e da esperimenti brutali che hanno trasformato il suo corpo e la sua mente.
La bestia contro i mostri
Dal punto di vista narrativo, assisteremo a un doppio percorso: da un lato, Kyle cercherà di sopravvivere con ogni mezzo alla minaccia costante rappresentata dagli zombie e dal Barone, l'antagonista principale deciso a eliminarlo; dall'altro, vedremo emergere tutta la rabbia repressa negli anni, alimentata dai nuovi poteri mutanti che lo rendono una creatura fuori dal comune.
Smektała sottolinea che il lato più bestiale del protagonista si manifesterà soprattutto negli scontri con le Chimera, zombie mutanti nati da esperimenti disumani, che daranno vita a combattimenti spettacolari in stile "Bestia contro Mostro".
Dying Light: The Beast sarà disponibile dal 19 settembre su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store). Sono in programma anche delle versioni per PS4 e Xbox One entro la fine dell'anno.