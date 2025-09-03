Un video di Dying Light: The Beast parla del lato bestiale di Kyle Crane e mostra i minacciosi zombie Chimera

Con l'uscita di Dying Light: The Beast ormai alle porte, Techland ha pubblicato un nuovo video diario dedicato alla prossima avventura di Kyle Crane e alle sfide che lo attendono nella regione di Castor Woods.

Nel filmato, il franchise director Tymon Smektała racconta come Kyle sia profondamente cambiato rispetto al primo capitolo della serie. Se in Dying Light lo abbiamo visto evolversi da mercenario inesperto e freddo a leader di una comunità in lotta per la sopravvivenza, in The Beast ci troviamo di fronte a un protagonista segnato da anni di prigionia e da esperimenti brutali che hanno trasformato il suo corpo e la sua mente.