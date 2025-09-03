1

La scheda video MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X è disponibile su Amazon al prezzo minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la scheda video MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X con uno sconto del 9% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/09/2025
Su Amazon è disponibile la scheda video MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X a 388,49 € rispetto al prezzo consigliato di 429 €, permettendovi di risparmiare fino al 9%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della scheda video MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS

Si tratta di una scheda video da 8GB (GDDR7) con interfaccia PCI Express Gen 5 x16 e Core CUDA 4608 unità. Il design a doppia ventola su ampio dissipatore garantisce un ottimo raffreddamento per un'esperienza più silenziosa. La ventola STORMFORCE è dotata di sette pale con texture ad artiglio e si fermano completamente quando le temperature sono basse, eliminando ogni rumore se il raffreddamento attivo non è necessario (riprendono a girare quando la temperatura aumenta o durante le sessioni di gioco).

Il backplate rinforzato è dotato inoltre di una fessura che consente all'aria calda di fuoriuscire direttamente, mentre i tubi di calore rimuovono efficacemente l'energia termica dalla GPU, miglioramento ulteriormente le prestazioni di raffreddamento.

