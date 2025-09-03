Huawei Watch D2: arriva la nuova variante blu dello smartwatch con funzioni avanzate di salute

Huawei ha annunciato una nuova colorazione per il suo smartwatch Watch D2, che da settembre 2025 sarà disponibile anche in blu . La scelta va ad affiancare i modelli già esistenti in nero e bianco, offrendo agli utenti un'ulteriore opzione di stile. L'arrivo della nuova variante cromatica non modifica le caratteristiche tecniche del dispositivo, che resta un prodotto orientato al monitoraggio della salute e al comfort nell'uso quotidiano. Il design del Watch D2 rimane improntato alla sobrietà, con linee pulite e una vestibilità pensata per adattarsi a diverse situazioni, dal contesto sportivo a quello professionale. L'aggiunta della nuova colorazione blu punta a differenziare ulteriormente la gamma, permettendo di scegliere una versione che si integra meglio con l'estetica personale. In questo modo, il dispositivo continua a posizionarsi come uno smartwatch che unisce praticità e attenzione al dettaglio.

Il prezzo di Huawei Watch D2 blu

Il Watch D2 si inserisce nella più ampia strategia di Huawei nel settore degli indossabili, un comparto in cui l'azienda ha rafforzato la propria presenza negli ultimi anni. Già a maggio 2025 era stata introdotta la serie Watch 5, caratterizzata dal sensore X-TAP, in grado di rilevare parametri di salute direttamente dalla punta delle dita. Questa tecnologia permette di ottenere in dieci secondi la misurazione dell'ossigeno nel sangue e, in appena un minuto, un esame micro-fisico che include undici indicatori diversi. L'integrazione di simili funzionalità mostra la direzione intrapresa dal marchio, che punta a coniugare indossabili eleganti con strumenti di monitoraggio sempre più completi.

Secondo i dati diffusi da IDC, nel primo trimestre del 2025 Huawei ha raggiunto una quota del 21,9% del mercato globale degli indossabili, con una crescita del 42,4% rispetto all'anno precedente. L'azienda risulta inoltre leader del settore in Cina da sei anni consecutivi. Questa posizione è frutto di una combinazione di investimenti in ricerca e sviluppo, distribuiti in diversi Paesi, e della capacità di integrare nuove soluzioni in dispositivi pensati per un pubblico variegato.

Per quanto riguarda la disponibilità, la nuova variante blu sarà disponibile a livello globale dal 19 settembre 2025, con preordini già attivi a un prezzo di 369 euro.