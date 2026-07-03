Per Shawn Layden, i costi elevati e i salari alti riducono la sperimentazione nei videogiochi

Shawn Layden, ex presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment America, ha commentato l'evoluzione dell'industria videoludica, evidenziando come l'aumento dei costi di sviluppo abbia ridotto drasticamente la sperimentazione e la tolleranza al rischio da parte dei publisher.

Secondo Layden, ai tempi della prima PlayStation era possibile sviluppare giochi con budget relativamente contenuti, nell'ordine dei 5-6 milioni di dollari. Questo permetteva agli studi di realizzare numerosi progetti, anche sperimentali, con margini di errore accettabili. In quel contesto, anche un fallimento non rappresentava un problema significativo e poteva essere visto come un'occasione di apprendimento.