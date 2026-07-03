Steam Machine, spunta la prima "Red Line of Death": è già allarme hardware?

Un utente ha condiviso su Reddit l'immagine del proprio dispositivo bloccato, mostrando un indicatore luminoso rosso sulla scocca che segnala il decesso tecnico della macchina. L'episodio ha fatto scattare l'inevitabile effetto nostalgia (e terrore) tra i videogiocatori, ricordando i famigerati tempi del Red Ring of Death di Xbox 360 e del Yellow Light of Death di PlayStation 3.

KO dopo soli 20 minuti

Secondo la testimonianza ravvisata su Reddit, la Steam Machine ha funzionato regolarmente solo per i primi venti minuti di gioco, per poi spegnersi improvvisamente. Indietro non si torna: dopo la comparsa della linea rossa orizzontale, ogni tentativo di riavviare la console è fallito. La documentazione ufficiale di Valve non lascia spazio a molte interpretazioni. Il sistema di illuminazione della scocca è progettato per fungere da diagnostica "headless" (essenziale quando la GPU non è più in grado di inviare immagini allo schermo).

Il significato della linea rossa su Steam Machine: diversi problemi a seconda di lunghezza e posizione

Nello specifico una linea rossa che si estende dal centro verso il lato destro indica un cedimento hardware critico della GPU. Altre combinazioni di impulsi luminosi sono invece riservate a problemi legati alla RAM o all'alimentazione, come si può vedere dall'immagine qua sopra.

Il guasto alla componente grafica è il peggior scenario possibile per un dispositivo di questo tipo. A differenza di un normale PC desktop da gaming, dove una scheda video difettosa può essere estratta e sostituita in cinque minuti dal salotto di casa, la Steam Machine adotta un'architettura ultra-compatta con la GPU saldata direttamente sulla scheda madre (tecnologia BGA).

Questo significa che l'utente non ha alcuna possibilità di riparazione autonoma. L'unica via d'uscita è il ricorso all'assistenza ufficiale di Valve per la sostituzione dell'intera scheda madre o, più probabilmente, dell'intera console in garanzia.

È importante però mantenere la calma: al momento si tratta della prima e unica segnalazione pubblica di una Red Line of Death a fronte di migliaia di unità già distribuite e perfettamente funzionanti. Non c'è quindi alcun indizio che lasci pensare a un difetto sistematico di progettazione. Tuttavia, l'incidente capita in un momento delicato. La Steam Machine è già al centro delle discussioni della community a causa del suo prezzo di listino importante e della scarsa reperibilità dei primi stock.

Con un sistema operativo come SteamOS che diventa sempre più accessibile e installabile anche su PC assemblati tradizionali, la gestione dei primi problemi di affidabilità da parte di Valve sarà cruciale per convincere gli utenti a preferire la sua soluzione pre-assemblata rispetto a un computer classico.