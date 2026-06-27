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Valve vorrebbe abbassare il prezzo di Steam Machine, ma difficilmente accadrà

Due ingegneri di Valve hanno spiegato che l'azienda vorrebbe abbassare il prezzo di Steam Machine, ma viste le condizioni del mercato è davvero difficile che accada.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/06/2026
Steam Machine

Nel corso di un'intervista con Digital Foundry, gli ingegneri Pierre-Loup Griffais e Yazan Aldehayyat hanno detto che Valve vorrebbe abbassare il prezzo di Steam Machine, ma difficilmente accadrà vista la situazione del mercato.

"Non ha alcun senso per noi mantenere l'hardware a un prezzo elevato", ha spiegato Griffais. "Si tratta di un dispositivo pensato per favorire una connessione più forte fra le persone e i loro giochi, e non è qualcosa che stiamo cercando di vendere per altri motivi. Per noi, più è economico, meglio è."

"È ovviamente difficile prevedere il futuro, ma non siamo ottimisti sul fatto che possa avvenire un taglio di prezzo a breve", ha detto invece Aldehayyat. "Anche altre aziende del settore hanno espresso valutazioni simili."

Steam Machine sarebbe dovuta costare almeno 300€ in meno, dicono gli ingegneri di Valve Steam Machine sarebbe dovuta costare almeno 300€ in meno, dicono gli ingegneri di Valve

"Ovviamente ci piacerebbe poter rendere la Steam Machine più conveniente e raggiungere un numero maggiore di persone, ma non voglio promettere agli utenti che accadrà presto. Non credo che sia una situazione destinata a risolversi in tempi brevi."

Nel frattempo sono arrivate le prime conferme dei preorder

In queste ore stanno arrivando le conferme per le prenotazioni di Steam Machine, ma non a tutti è andata bene: il sistema di gestione casuale della coda, in stile lotteria, ha inevitabilmente scontentato qualcuno.

L'esaurimento delle unità disponibili potrebbe significare che il dispositivo è stato prodotto in quantità limitate e/o che il lancio è stato un grande successo, ma al momento non abbiamo dati che possano rivelarci come stanno effettivamente le cose.

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