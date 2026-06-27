Nel corso di un'intervista con Digital Foundry, gli ingegneri Pierre-Loup Griffais e Yazan Aldehayyat hanno detto che Valve vorrebbe abbassare il prezzo di Steam Machine, ma difficilmente accadrà vista la situazione del mercato.

"Non ha alcun senso per noi mantenere l'hardware a un prezzo elevato", ha spiegato Griffais. "Si tratta di un dispositivo pensato per favorire una connessione più forte fra le persone e i loro giochi, e non è qualcosa che stiamo cercando di vendere per altri motivi. Per noi, più è economico, meglio è."

"È ovviamente difficile prevedere il futuro, ma non siamo ottimisti sul fatto che possa avvenire un taglio di prezzo a breve", ha detto invece Aldehayyat. "Anche altre aziende del settore hanno espresso valutazioni simili."

"Ovviamente ci piacerebbe poter rendere la Steam Machine più conveniente e raggiungere un numero maggiore di persone, ma non voglio promettere agli utenti che accadrà presto. Non credo che sia una situazione destinata a risolversi in tempi brevi."