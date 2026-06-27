Le cuffie Corsair HS55 Surround sono su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di nuove cuffie cablate, le Corsair HS55 Surround sono su Amazon a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 50%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Audio surround e altre caratteristiche
Queste cuffie supportano il suono surround virtuale Dolby 7.1, per un'esperienza ancora più immersiva, anche con i giochi competitivi. Inoltre, il microfono unidirezionale garantisce una comunicazione chiara e precisa, ideale sia per le chiamate che per il gioco in squadra. Si tratta di cuffie confortevoli, grazie al design over-ear con padiglioni morbidi e alla struttura leggera e resistente.
Nel complesso, è un prodotto molto apprezzato, ideale sia per ascoltare musica che per giocare. Le cuffie si collegano tramite jack da 3,5 mm e includono un adattatore USB con supporto Dolby 7.1 per PC. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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