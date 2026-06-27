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GTA 6 su disco non esiste? La mail di Rockstar sarebbe stata male interpretata

The Hollywood Reporter interviene a gamba tesa nella discussione relativa alla versione su disco di GTA 6, che stando alle fonti della testata non esiste né verrà prodotta in futuro.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/06/2026
Lucia e Jason in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, che avrebbe ricevuto queste informazioni da una fonte vicina a Rockstar Games, una versione su disco di GTA 6 non esiste e non ci sono piani per produrla, né al lancio né nei mesi successivi.

Pur confermando l'autenticità del messaggio inviato dal supporto tecnico di Rockstar, infatti, la testata sostiene che quelle parole siano state male interpretate: la "versione fisica" di Grand Theft Auto Vi a cui si accenna nella mail è quella che già conosciamo, dunque una confezione con all'interno un codice per il download.

Inoltre il riferimento ai "prossimi mesi" presente all'interno dello stesso messaggio indicherebbe in realtà il periodo successivo all'annuncio e non quello successivo all'uscita del gioco, prevista per il prossimo 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S.

GTA 6: la versione fisica su disco esiste ma arriverà più tardi, secondo un insider GTA 6: la versione fisica su disco esiste ma arriverà più tardi, secondo un insider

Insomma, l'ipotesi di un'edizione su disco di GTA 6 in arrivo nei negozi giusto in tempo per il periodo natalizio era senza dubbio suggestiva e immaginiamo avrebbe anche funzionato alla grande in termini commerciali, ma stando a questa ricostruzione non corrisponderebbe al vero.

Una forte spinta verso la fine del formato fisico?

GTA 6 in formato fisico non sarà su disco, ma "le persone lo compreranno lo stesso", trattandosi probabilmente del videogioco più atteso di sempre, e non c'è dubbio che la scelta compiuta da Rockstar Games possa accelerare e non di poco la fine dei giochi su disco.

Se infatti il sorpasso del digitale è ormai un fatto assodato da tempo, il mercato retail continua tuttora a esistere e a resistere, forte di alcuni indubbi vantaggi. Un colpo come questo, tuttavia, avrà inevitabilmente delle ripercussioni e potrebbe portare a un ulteriore ridimensionamento delle quote fisiche.

Questo passaggio, già avvenuto in molti altri media, ha anche delle importanti implicazioni economiche, visto che consente ai produttori di ottenere un margine di guadagno superiore: un dettaglio non da poco nel caso di un progetto come GTA 6, che pare sia costato tra 1 e 1,5 miliardi di dollari.

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