GTA 6: la versione fisica su disco esiste ma arriverà più tardi, secondo un insider

Sta facendo molto discutere la decisione di Rockstar Games di distribuire esclusivamente dei codici per il download anche nelle edizioni retail di GTA 6, ma secondo un insider l'edizione fisica su disco esisterebbe veramente e sarebbe destinata a uscire più tardi, però.
Non si tratta ovviamente di un'informazione ufficiale, ma proviene da una fonte che potrebbe essere considerata affidabile in quanto ha correttamente previsto vari dettagli proprio sul lancio di GTA 6: si tratta di Graczdari sul sito polacco PPE.pl, dal quale emerge ora questa novità sul fatto che l'edizione fisica tradizionale di GTA 6 potrebbe arrivare solo in un secondo momento.
Viene anche riferito più precisamente il periodo in cui sarebbe previsto il lancio di questa ulteriore edizione fisica vera e propria, su disco: l'uscita sarebbe prevista per il mese di dicembre, dunque non molto tempo dopo l'arrivo del gioco sul mercato.
Tutto per proteggere i contenuti al lancio?
Come abbiamo visto, le versioni fisiche di GTA 6 conterranno solo il codice per il download e nessun disco, cosa non proprio inusitata ma che da un titolo del genere era difficile aspettarsi, considerando l'utenza di massa a cui si rivolge e un day one con tanto di prenotazione destinato a rievocare i fasti dei lanci di un tempo.
Ebbene, secondo l'insider in questione, le copie fisiche con all'interno il codice per il download sarebbero previste solo come prima mandata dei giochi in retail, a cui seguiranno ulteriori "stampe" che però manterranno l'approccio standard, ovvero con disco Blu-ray all'interno delle confezioni.
La particolare decisione di Rockstar Games potrebbe essere dovuta alla volontà di mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda i contenuti di GTA 6, considerando che un lancio interamente digitale può consentire al publisher di evitare fughe di informazioni e spoiler, cose particolarmente temute in questo caso.
Una volta passato il periodo caldo del lancio, magari già a partire dal mese successivo, la situazione potrebbe tornare alla normalità con la distribuzione di copie fisiche effettivamente dotate di disco.
Nel frattempo, una possibile conferma potrebbe essere arrivata da quella che sembra essere un'email da parte del supporto di Rockstar Games a un utente, nella quale si riferisce che le versioni di GTA 6 su disco arriveranno "nei prossimi mesi".
È difficile verificare la fonte e l'email in questione presenta alcuni elementi piuttosto sospetti, come il fatto di definire il gioco come "digital only update", dunque anche in questo caso la prendiamo come voce di corridoio.
Potrebbe essere una scelta sensata, ma attendiamo eventuali conferme da parte di Take-Two o Rockstar Games.
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