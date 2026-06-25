GTA 6: la versione fisica su disco esiste ma arriverà più tardi, secondo un insider

Sta facendo molto discutere la decisione di Rockstar Games di distribuire esclusivamente dei codici per il download anche nelle edizioni retail di GTA 6, ma secondo un insider l'edizione fisica su disco esisterebbe veramente e sarebbe destinata a uscire più tardi, però.

Non si tratta ovviamente di un'informazione ufficiale, ma proviene da una fonte che potrebbe essere considerata affidabile in quanto ha correttamente previsto vari dettagli proprio sul lancio di GTA 6: si tratta di Graczdari sul sito polacco PPE.pl, dal quale emerge ora questa novità sul fatto che l'edizione fisica tradizionale di GTA 6 potrebbe arrivare solo in un secondo momento.

Viene anche riferito più precisamente il periodo in cui sarebbe previsto il lancio di questa ulteriore edizione fisica vera e propria, su disco: l'uscita sarebbe prevista per il mese di dicembre, dunque non molto tempo dopo l'arrivo del gioco sul mercato.