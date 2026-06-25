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GTA 6 invade PS5 con nuova schermata di avvio e nuovo logo a tema con il gioco Rockstar Games

Sony ha avviato la campagna marketing a tappeto su GTA 6, che ora ha letteralmente invaso PS5 con una schermata di avvio dedicata e anche un logo PlayStation modificato a tema.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   25/06/2026
Il nuovo logo PlayStation a tema GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Sony ha iniziato il bombardamento pubblicitario incentrato su GTA 6: forte dell'accordo di marketing stipulato con Take-Two, il gioco di Rockstar Games è già ovunque su PS5, dalla nuova schermata di avvio fino alla modifica del logo ufficiale a tema.

Con l'apertura delle prenotazioni di GTA 6, avvenuta nelle ore scorse, è partita anche la campagna promozionale incrociata tra Sony e Take-Two, che vede la compagnia di PlayStation totalmente in prima linea, tanto da offuscare altre iniziative che il publisher ha organizzato per i suoi titoli first party.

D'altra parte, sapevamo che Sony si era assicurata un accordo in esclusiva per il marketing di GTA 6 su PS5, e già da ieri sono iniziati ad emergere bollini speciali come "plays best on PS5" per un titolo che, di fatto, esce anche su Xbox.

PlayStation tutta a tema GTA 6

Nel frattempo, il PlayStation Store è stato totalmente invaso dalla pubblicità di GTA 6, che ora campeggia protagonista all'avvio della console con una schermata di benvenuto animata dedicata al gioco, a caratterizzare l'intera esperienza PlayStation.

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Notevole anche il cambiamento del logo ufficiale di PlayStation, visibile anche dall'app, che ora si mostra con una colorazione e una grafica che richiama direttamente quella di GTA 6.

GTA 6, guida ai preordini: tutto su edizioni fisiche e digitali, prezzi, bonus di prenotazione e preload GTA 6, guida ai preordini: tutto su edizioni fisiche e digitali, prezzi, bonus di prenotazione e preload

Insomma, l'idea è che Sony stia spingendo la comunicazione di GTA 6 per associarla quanto più strettamente possibile a PS5, trattando il titolo con maggiore riguardo e attenzione rispetto a quanto fatto anche per le proprie produzioni first party.

D'altra parte, considerando la notorietà del gioco in questione, è comprensibile che per Sony si tratti di un accordo di enorme importanza, con GTA 6 che potrebbe da solo risollevare le vendite di PS5 e il mercato videoludico su console in generale.

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