GTA 6 invade PS5 con nuova schermata di avvio e nuovo logo a tema con il gioco Rockstar Games

Sony ha iniziato il bombardamento pubblicitario incentrato su GTA 6: forte dell'accordo di marketing stipulato con Take-Two, il gioco di Rockstar Games è già ovunque su PS5, dalla nuova schermata di avvio fino alla modifica del logo ufficiale a tema.

Con l'apertura delle prenotazioni di GTA 6, avvenuta nelle ore scorse, è partita anche la campagna promozionale incrociata tra Sony e Take-Two, che vede la compagnia di PlayStation totalmente in prima linea, tanto da offuscare altre iniziative che il publisher ha organizzato per i suoi titoli first party.

D'altra parte, sapevamo che Sony si era assicurata un accordo in esclusiva per il marketing di GTA 6 su PS5, e già da ieri sono iniziati ad emergere bollini speciali come "plays best on PS5" per un titolo che, di fatto, esce anche su Xbox.