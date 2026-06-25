L'alimentatore Corsair RM1000x è su Amazon al minimo storico per le offerte Prime

Se hai bisogno di un nuovo alimentatore, il Corsair RM1000x è su Amazon a 134,90 € rispetto al prezzo consigliato di 209,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 36%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche dell'alimentatore

In questo caso si tratta dell'alimentatore da 1000 W, RMx (2024) ATX 3.1, PCIe 5.1. Il prodotto è completamente modulare, quindi dovrai collegare solo i cavi necessari al sistema riducendo l'ingombro. Come anticipato, è conforme allo standard di alimentazione ATX 3.1 di Intel e resiste a picchi di alimentazione transitori. Il connettore nativo 12V-2x6 garantisce la compatibilità con le schede grafiche più recenti, mentre i cavi in rilievo sono ultra-flessibili e rendono l'installazione semplicissima.

Corsair RM1000x

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.