The Outer Worlds 2 si aggiorna con la nuova modalità Foto, la difficoltà personalizzabile e numerose correzioni

Obsidian ha annunciato la disponibilità della patch 1.2.0.0 del suo gioco di ruolo d'azione fantascientifico The Outer Worlds 2 , definendola uno degli aggiornamenti più ricchi pubblicati finora per il gioco. Lo studio ha spiegato che l'update nasce anche grazie alle segnalazioni della community e punta a migliorare numerosi aspetti dell'esperienza complessiva.

Tante novità

Tra le principali novità spicca l'introduzione di una nuova tipologia di Fratture dimensionali che ospitano creature particolarmente aggressive e resistenti. Questi nemici possono essere incontrati in diverse aree del mondo di gioco, tra cui Paradise Island, Golden Ridge, Cloister e Praetor.

L'aggiornamento introduce inoltre una quinta impostazione di difficoltà chiamata Custom, che permette ai giocatori di modificare numerosi parametri dell'avventura. Tra le opzioni disponibili figurano la morte permanente dei compagni, partite senza possibilità di acquistare o vendere oggetti, equipaggiamenti limitati e persino una modalità permadeath, in cui la morte del protagonista comporta la fine definitiva della partita.

Una delle aggiunte più richieste dalla community è la Modalità Foto, che consente di nascondere l'interfaccia e scattare immagini degli ambienti, dei personaggi e dei compagni direttamente dal menu di pausa. La funzione può essere combinata con il sistema di attesa per scegliere il momento della giornata più adatto alle proprie fotografie.

Debutta anche un editor che permette di modificare in qualsiasi momento l'aspetto del protagonista attraverso uno specchio presente negli alloggi del capitano. Sarà possibile intervenire su acconciature, tatuaggi, piercing e protesi senza alterare le scelte compiute durante la partita.

Tra le novità figura inoltre il sistema M.O.P. (Mode of Outward Presentation), che consente di applicare l'aspetto di un'armatura o di un elmo a un altro equipaggiamento mantenendone inalterate le statistiche. Anche i compagni beneficiano di nuove opzioni estetiche, con la possibilità di ripristinare look precedenti pur conservando i potenziamenti ottenuti.

Oltre ai contenuti inediti, la patch interviene su un vasto numero di problemi segnalati dagli utenti. Sono stati corretti bug relativi a missioni, dialoghi, sistema di salvataggio, compagni, combattimento, interfaccia e progressione delle quest. L'aggiornamento include inoltre la risoluzione di diversi crash, tra cui uno causato da una perdita di risorse audio e un altro che poteva verificarsi su PlayStation 5 e PS5 Pro durante l'utilizzo di alcune schermate dei menu.

Tra gli interventi più significativi sul bilanciamento, Obsidian ha ridotto l'efficacia di alcune armi considerate troppo potenti rispetto al resto dell'equipaggiamento disponibile, mentre altre sono state potenziate per renderle più competitive. L'aggiornamento migliora inoltre numerosi elementi dell'interfaccia, delle impostazioni grafiche e dell'esperienza utente in generale, introducendo nuove opzioni per il controller, una gestione più chiara delle modifiche video e una migliore visualizzazione di informazioni e oggetti nei negozi.

Per altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di The Outer Worlds 2.