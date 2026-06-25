Nuovi Apple AirTag in sconto su Amazon al minimo storico per le offerte Prime

Preparati alle vacanze estive senza preoccupazioni, con gli Apple AirTag di seconda generazione , disponibili nel set da 4 a 94,51 € rispetto al prezzo consigliato di 119 €. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarli a questo link o tramite il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un accessorio indispensabile

Gli AirTag di seconda generazione presentano il nuovo chip Apple Ultra Wideband, ovvero lo stesso utilizzato su iPhone 17. I tuoi oggetti saranno ancora più semplici da trovare: la funzione "Posizione precisa" ti permetterà di trovare gli oggetti smarriti fino al 50% più lontano rispetto alla generazione precedente, con tanto di feedback aptico, visivo e sonoro. Inoltre, il chip Bluetooth aggiornato estende il raggio di localizzazione. Anche l'altoparlante è più potente del 50%, quindi si tratta di un accessorio davvero indispensabile se vuoi tenere d'occhio i tuoi oggetti più cari, soprattutto in previsione delle vacanze estive e dei viaggi.

Caratteristiche dei nuovi AirTag

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.