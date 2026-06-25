A diciotto anni dal lancio, King's Bounty: The Legend ha ricevuto un aggiornamento che aggiunge mod e contenuti

L'atteso nuovo aggiornamento di King's Bounty: The Legend ha ufficialmente abbandonato la fase beta ed è ora disponibile sulla build principale di Steam. La patch, pubblicata per celebrare il diciottesimo anniversario del gioco e della serie, avviata quando ancora esistevano le copie fisiche dei giochi PC, rende il titolo nativamente compatibile con i sistemi operativi moderni e gli schermi attuali, implementando diverse correzioni all'interfaccia utente e introducendo il sistema di Obiettivi, tanto caro alla comunità PC. Sostanzialmente si tratta di una rimasterizzazione del gioco , ma fortunatamente gratuita.

Contest per la comunità

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno organizzato due iniziative rivolte alla community. La prima è una competizione di speedrun legata a un nuovo achievement specifico, denominato "Titanomachia". Per ottenerlo, i giocatori dovranno sconfiggere tre boss (Gia, il Kraken e la Regina Ragno) affrontandoli nell'ordine previsto dalla campagna in un nuovo salvataggio. Gli sviluppatori hanno precisato che non sarà possibile caricare partite in uno stato già avanzato: "Nessuna scorciatoia, solo un onesto annientamento dei nemici", si legge nel comunicato. I primi venti utenti a completare l'impresa verranno contattati per ricevere in regalo un gioco a scelta dal catalogo di Fulqrum.

King's Bounty: The Legend ha compiuto 18 anni

Parallelamente, è stato lanciato un contest narrativo nei commenti dell'aggiornamento. I giocatori sono invitati a condividere un aneddoto reale o un evento in-game legato alla loro esperienza con King's Bounty. Il 1° luglio verranno selezionati dieci vincitori (cinque scelti dal team e cinque estratti a sorte). Lo studio ha specificato una regola ferrea contro l'uso dell'intelligenza artificiale generativa per scrivere le storie, definendo la pratica "abbastanza palese e un po' patetica"; i testi generati dall'IA comporteranno l'esclusione automatica.

Sul fronte dei contenuti aggiuntivi, il gioco supporta ora ufficialmente lo Steam Workshop, permettendo alla storica community di modder di caricare e condividere le proprie creazioni direttamente su Steam, sebbene il team abbia ricordato che i contenuti saranno moderati per prevenire materiale per adulti (18+) o illegale. Inoltre, Fulqrum ha reso disponibili gratuitamente su Steam la colonna sonora completa dell'intera serie e l'artbook digitale.

Per i puristi che desiderano mantenere l'esperienza originale, gli sviluppatori hanno conservato la versione precedente, accessibile attivando il ramo "Legacy" dalle proprietà di Steam.

Infine, il team ha confermato che il supporto al franchise non si ferma qui: il prossimo titolo a ricevere un trattamento simile sarà King's Bounty: Armored Princess. Il ramo beta del gioco include già gran parte delle migliorie tecniche viste in The Legend, a cui sono stati aggiunti nuovi achievement dedicati. Attualmente, il titolo è peraltro proposto su Steam con un forte sconto, ossia a soli 1,49 euro. Considerando che si tratta di uno dei migliori cloni di sempre di Heroes of Might and Magic, come lasciarselo sfuggire?