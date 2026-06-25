Yoshi and the Mysterious Book in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione per i Prime Days su Yoshi and the Mysterious Book: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un costo totale e finale di 49,49€ (minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner dedicato: Yoshi and the Mysterious Book porta i giocatori in una nuova avventura esclusiva per Nintendo Switch 2, dove il simpatico dinosauro verde entrerà nelle pagine di una speciale enciclopedia parlante. Questa volta Yoshi dovrà esplorare un mondo ricco di sorprese.

Ogni area presenta nuove creature con caratteristiche uniche e abilità differenti, offrendo situazioni sempre diverse e modi di affrontare i livelli che cambiano continuamente.