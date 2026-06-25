Nintendo annuncia la costruzione di un nuovo ed enorme edificio per ricerca e sviluppo a Kyoto

Si tratta della costruzione che era stata progettata già negli anni scorsi, per la quale Nintendo aveva già acquistato il terreno dalla città di Kyoto nel 2022, dopo un primo avvio della procedura avvenuto l'anno prima.

Si tratta di un grosso palazzo da 121 miliardi di yen (circa 750 milioni di dollari ) che dovrebbe essere completato entro marzo 2029 e che fungerà da nuovo centro tecnologico incentrato soprattutto sulla divisione ricerca e sviluppo della compagnia, dunque un elemento strategico di notevole importanza.

I lavori di ampliamento del quartier generale di Nintendo a Kyoto proseguono ed entrano nel vivo, con la compagnia che ha ora annunciato la costruzione di un enorme edificio che verrà adibito a centro di ricerca e sviluppo per la compagnia.

Un grande investimento sul futuro di Nintendo

A questo punto la questione entra a pieno regime con la costruzione effettiva dell'edificio, che diventerà un elemento centrale nell'evoluzione di Nintendo, considerando che conterrà asset dedicati allo sviluppo di nuove tecnologie hardware e software.

Un'immagine del progetto di nuovo centro ricerca e sviluppo Nintendo

In sostanza, il futuro di Nintendo verrà progettato ed elaborato all'interno di questo nuovo edificio, con quello storico che probabilmente continuerà a funzionare principalmente per uffici di gestione del business, ma non ci sono ancora dettagli specifici sulla questione.

Più precise invece le informazioni sulle caratteristiche dell'edificio: si chiamerà "Technology Development Center" di Nintendo Co., posizionato all'indirizzo 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Giappone.

Il nuovo centro è posizionato in un lotto di terreno ampio 49.305 metri quadrati, con l'edificio che avrà una base di 6.084 metri quadrati e un'altezza di 67 metri per 9 piani sopra il livello del terreno e un piano sotterraneo.

Questo significa peraltro che la struttura sarà praticamente un cubo (in effetti simile alla forma del quartier generale storico), cosa che fa sognare i fan su un possibile maniglione posteriore e una colorazione violacea, ma questa non è proprio una questione ufficiale.

A parte gli scherzi, il completamento della costruzione dovrebbe avvenire entro marzo 2029, dunque nei prossimi anni assisteremo alla nascita di questo nuovo e importante polo del quartier generale di Nintendo, che dimostra come la compagnia abbia intenzione di investire alla grande sul proprio futuro, dopo aver costruito il museo ufficiale per celebrare la propria storia.