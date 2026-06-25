Rematch Elite Edition per PS5 costa pochissimo su Amazon: è il gioco di calcio dai creatori di Sifu

Su Amazon è attualmente disponibile Rematch Elite Edition per PS5 a 19,99 € rispetto al prezzo consigliato di 39,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 50%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza calcistica dinamica

Prima di tutto, questa edizione include il gioco base, due biglietti potenziamento Pass capitano, Sfondo e titolo giocatore Blasone, Canotta Blasone, Motivo Blasone, set di gioielli e scarpe Glitch. Si tratta di un gioco di calcio in terza persona in cui non controllerai l'intera squadra, ma un solo atleta. Dovrai quindi destreggiarti tra scivolate, dribbling e tiri da una prospettiva immersiva. Il gameplay elimina falli, fuorigioco o pause, quindi l'azione non si ferma mai e richiede riflessi rapidi. Potrai giocare con altre persone online. se vuoi. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

Rematch

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.