GTA 6 ha un accordo con PlayStation per l'esclusiva sul marketing, conferma Take-Two

Nel caso ci fossero dubbi al riguardo, nella nuova intervista pubblicata da Bloomberg il capo di Take-Two, Strauss Zelnick, ha confermato che c'è un accordo di esclusiva sul marketing per quanto riguarda GTA 6 e PS5, per cui il gioco verrà mostrato principalmente sulla console Sony.

La questione era già facilmente intuibile considerando che, finora, GTA 6 è stato mostrato in via ufficiale solo su PS5, ma Zelnick ha chiarito ulteriormente la cosa in un passaggio dell'intervista pubblicata da Bloomberg nella quale viene anche spiegato perché GTA 6 arriverà su PC dopo le versioni PS5 e Xbox.

C'è dunque una collaborazione attiva tra Sony e Rockstar Games per la promozione di GTA 6, che non significa esclusiva in termini di uscite o contenuti (almeno da quanto sappiamo al momento) ma solo in termini di visibilità e comunicazione promozionale.