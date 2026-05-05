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GTA 6 ha un accordo con PlayStation per l'esclusiva sul marketing, conferma Take-Two

Il CEO di Take-Two ha di fatto confermato l'esistenza di un accordo di partnership tra la compagnia e Sony per il marketing di GTA 6, che sarà dunque legato strettamente a PS5.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/05/2026
Un'illustrazione con i protagonisti di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Nel caso ci fossero dubbi al riguardo, nella nuova intervista pubblicata da Bloomberg il capo di Take-Two, Strauss Zelnick, ha confermato che c'è un accordo di esclusiva sul marketing per quanto riguarda GTA 6 e PS5, per cui il gioco verrà mostrato principalmente sulla console Sony.

La questione era già facilmente intuibile considerando che, finora, GTA 6 è stato mostrato in via ufficiale solo su PS5, ma Zelnick ha chiarito ulteriormente la cosa in un passaggio dell'intervista pubblicata da Bloomberg nella quale viene anche spiegato perché GTA 6 arriverà su PC dopo le versioni PS5 e Xbox.

C'è dunque una collaborazione attiva tra Sony e Rockstar Games per la promozione di GTA 6, che non significa esclusiva in termini di uscite o contenuti (almeno da quanto sappiamo al momento) ma solo in termini di visibilità e comunicazione promozionale.

Comunicazione tutta rivolta a PS5

Il CEO di Take-Two, intervistato dal giornalista Jason Schreier, ha chiarito che "la finestra di esclusività a favore delle console non è legata agli accordi di marketing con Sony Group Corp, produttore di PlayStation", di fatto confermando l'esistenza di tale partnership.

Considerando che la campagna marketing vera e propria dovrebbe iniziare in estate, visto quanto riferito in precedenza da Take-Two, possiamo dunque aspettarci pubblicità, trailer e materiali promozionali vari legati a GTA 6 con PS5 ben in vista.

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Trattandosi di uno dei giochi di maggior rilievo di quest'epoca, possiamo immaginare che possa spingere notevolmente ulteriori vendite delle console, e il fatto di assicurarsi un collegamento diretto attraverso il marketing è una mossa di grande importanza sul fronte della promozione.

Nel frattempo, è venuto fuori anche che, secondo Bank of America, GTA 6 dovrebbe avere un prezzo più alto per il bene dell'industria dei videogiochi.

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