Quanto dura 007 First Light? IO Interactive risponde con una stima di ore per la Campagna

Si parla dunque di circa 20 ore per quanto riguarda solo la storia principale e, probabilmente, senza spendere tempo ulteriore nell'esplorazione alla ricerca di elementi secondari, se così possiamo interpretare la definizione di "giocatore medio".

"Puntiamo a una campagna da circa 20 ore per il giocatore medio ", ha spiegato il gameplay director insieme ad altri membri del team intervistati dallo youtuber JorRaptor, "ma questo non include il Simulatore Tattico che è stato recentemente annunciato e vedrà varie nuove missioni aggiunte anche dopo il lancio".

Una durata piuttosto standard

Considerando situazioni simili viste in altri giochi, possiamo dunque immaginare che le 20 ore siano una media e ci possano essere variazioni che vanno dalle 15 alle 25 ore circa, in base allo stile di gioco e a quanto si voglia approfondire la conoscenza del mondo di 007 First Light.

In ogni caso, è una durata piuttosto equilibrata, anche perché appunto non comprende ulteriori aggiunte provenienti da altre modalità di gioco che apporteranno altre ore di gameplay.

Tra queste, il Tactical Simulator, o Tac-Sim, che abbiamo visto comparire tra i trucchi e i gadget della spia perfetta nel gioco, potrebbe rappresentare una fonte importante di nuove esperienze di gioco, visto che verrà arricchito ed espanso di altri contenuti anche dopo il lancio.

Ricordiamo che l'uscita di 007 First Light è fissata per il 27 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre la versione Nintendo Switch 2 è stata rinviata a data da precisare, probabilmente nel corso dell'estate.