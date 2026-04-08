007 First Light potrebbe essere stato rinviato a data da definire su Nintendo Switch 2

In base alle informazioni in suo possesso, sembra che la versione Nintendo Switch 2 di 007 First Light, e solo tale versione, possa incappare in un posticipo, con data ancora da definire rispetto alle altre.

A riportare la questione è infatti l'utente "Graczdari" che interviene spesso su forum o social a riportare informazioni su date di uscita, prezzi e simili, solitamente rivelatesi corrette finora, cosa che dona una certa consistenza anche a questa voce di corridoio.

Un problema di ottimizzazione?

L'informazione è corredata da una semplice riga di un listino nella quale vediamo il titolo 007 First Light, l'editore collegato e la versione Nintendo Switch 2 con la scritta "posticipato" in rosso, a indicare un'improvvisa variazione sui piani di lancio.

L'immagine del listino da cui proviene l'informazione

Al momento non c'è ancora nessuna conferma da parte di IO Interactive, ma la questione non è da escludere e non sarebbe nemmeno il primo caso del genere per quanto riguarda la nuova console Nintendo, sulla quale potrebbe esserci bisogno di un po' più di tempo per ottimizzare.

Rimaniamo dunque in attesa di conferme su questa possibilità, mentre ricordiamo che la data di uscita ufficiale resta fissata per il 27 maggio e tale dovrebbe rimanere anche per le altre piattaforme.

Di recente abbiamo visto un nuovo video diario sul giovane James Bond nel gioco, oltre a un video sui vari personaggi presenti.