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007 First Light ha venduto 2,7 milioni di copie, ecco i contenuti dello Year One

IO Interactive ha annunciato che 007 First Light ha venduto 2,7 milioni di copie nel corso della prima settimana, illustrando i contenuti in arrivo per lo Year One.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/06/2026
James Bond in 007 First Light
007 First Light
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IO Interactive ha annunciato che 007 First Light ha venduto 2,7 milioni di copie nel corso della prima settimana, e ha provveduto a illustrare i contenuti in arrivo nello Year One per l'eccellente action adventure con protagonista James Bond.

In primo luogo verranno aggiunte sfide extra per la modalità Simulazione Tattica, con il ritorno di scenari come Kensington, il mercato nero di Aleph, The Pearl e le Webb Industries, che faranno da sfondo aa missioni rivisitate rispetto a quelle che abbiamo affrontato durante la campagna.

Dopodiché, verso l'estate, la versione PC di 007 First Light riceverà il supporto al Path Tracing e verrà pubblicata l'edizione per Nintendo Switch 2, che come sappiamo non è stata lanciata in concomitanza con le altre piattaforme.

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Subito dopo gli sviluppatori introdurranno un nuovo gadget per Bond, gli occhiali G2, e l'attesa modalità new game plus, che consente di rigiocare l'avventura con tutte le abilità e l'equipaggiamento sbloccati durante la precedente run.

Il ritorno di Bawma

Nella recensione di 007 First Light vi abbiamo parlato anche di Bawma, il carismatico Re dei Pirati interpretato da Lenny Kravitz. Ebbene, IO Interactive ha rivelato che il personaggio tornerà in una nuova missione, richiedendo l'aiuto dell'MI6 e di James Bond.

Infine, la tabella di marcia dello Year One prevede anche ricompense extra e un'altra funzionalità parecchio desiderata dai giocatori, ovverosia la modalità foto: vedremo quando esattamente verranno aggiunti questi contenuti.

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