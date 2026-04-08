Intel Nova Lake: architettura Core Ultra 400 con grafica Xe3 e supporto nativo DDR5 a 8.000 MT/s

Il panorama dei processori per il mercato consumer si prepara a una svolta significativa con l'arrivo della generazione Intel "Nova Lake", parte della futura famiglia Core Ultra 400.

Sebbene il debutto ufficiale sia previsto per la fine del 2026, con una distribuzione di massa all'inizio del 2027, le recenti indiscrezioni diffuse dal noto leaker Jaykihn hanno gettato luce su aspetti tecnici cruciali finora rimasti nell'ombra, in particolare riguardo al comparto grafico e alla gestione della memoria.

Al centro dell'innovazione visiva di Nova Lake troviamo la grafica di generazione Xe3, la stessa architettura che debutterà con la serie Panther Lake (Arc B300). A questa si affiancherà un motore multimediale e display basato sulla tecnologia Xe3P "Crescent Island".