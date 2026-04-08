Intel Nova Lake: architettura Core Ultra 400 con grafica Xe3 e supporto nativo DDR5 a 8.000 MT/s

Il panorama dei processori per il mercato consumer si prepara a una svolta significativa con l'arrivo della generazione Intel "Nova Lake", parte della futura famiglia Core Ultra 400.
Sebbene il debutto ufficiale sia previsto per la fine del 2026, con una distribuzione di massa all'inizio del 2027, le recenti indiscrezioni diffuse dal noto leaker Jaykihn hanno gettato luce su aspetti tecnici cruciali finora rimasti nell'ombra, in particolare riguardo al comparto grafico e alla gestione della memoria.
Al centro dell'innovazione visiva di Nova Lake troviamo la grafica di generazione Xe3, la stessa architettura che debutterà con la serie Panther Lake (Arc B300). A questa si affiancherà un motore multimediale e display basato sulla tecnologia Xe3P "Crescent Island".
Intel Nova Lake e il salto prestazionale
Un salto prestazionale notevole si riscontra anche nella gestione della memoria RAM. Nova Lake sarà in grado di supportare nativamente moduli DDR5 a 8.000 MT/s senza necessità di overclock o profili XMP.
Questo indica che Intel ha apportato miglioramenti radicali al controller di memoria integrato (IMC), superando nettamente i limiti attuali fissati a 7.200 MT/s della serie Arrow Lake Refresh.
Tale velocità di banda sarà fondamentale per alimentare il mostruoso chip flagship della gamma, che dovrebbe contare ben 52 core (tra P-core ed E-core) con un TDP di base di 175W, un incremento sostanziale rispetto ai 125W del Core Ultra 9 285K.
Intel Nova Lake e l'IA
Infine, Nova Lake si candida come protagonista assoluta nel campo dell'Intelligenza Artificiale locale. Grazie alla combinazione della NPU di nuova generazione e della potenza di calcolo della GPU Xe3, la piattaforma dovrebbe superare la soglia dei 100 TOPS (operazioni al secondo) con precisione INT8.
Questo livello di performance renderà il processing AI su dispositivo estremamente più accessibile e veloce, trasformando il PC in un vero e proprio hub per l'automazione e la creazione di contenuti generativi in tempo reale, eliminando la dipendenza dai servizi cloud per i task più comuni.