Intel lancia in sordina il Core Ultra X9 378H: il nuovo processore Panther Lake destinato al mercato consumer

Dopo il recente annuncio del Core Ultra 7 251HX (parte della serie Arrow Lake), Intel ha inserito nel proprio catalogo ufficiale il Core Ultra X9 378H, un chip che solleva diverse curiosità tra gli analisti per il suo posizionamento di mercato. Analizzando i dati tecnici, il Core Ultra X9 378H appare come un gemello quasi perfetto del già noto Core Ultra X7 368H.
Entrambi i processori vantano una configurazione a 16 core e 16 thread, basata su un'architettura ibrida che combina 4 P-Core (prestazioni), 8 E-Core (efficienza) e 4 LP-E-Core (basso consumo).
Anche le frequenze di clock rimangono invariate, con una capacità di boost che raggiunge i 5,0 GHz e una cache L3 di 18 MB. Sotto il profilo energetico, il chip mantiene un TDP di base di 25W, capace di spingersi fino a un massimo di 80W in modalità Turbo.
Qual è la strategia di Intel?
La vera domanda sorge spontanea: perché lanciare un nuovo modello con un nome superiore (X9 contro X7) se le prestazioni dichiarate sono identiche? La risposta risiede nella segmentazione commerciale.
Mentre l'Ultra X7 368H è progettato per essere versatile, trovando applicazione anche nel settore embedded (sistemi integrati industriali, chioschi digitali, ecc.), il nuovo Ultra X9 378H è un'esclusiva per il mercato consumer.
Intel ha rimosso il supporto alle funzionalità specifiche per l'embedded, blindando questo chip all'interno di laptop e dispositivi ad alte prestazioni destinati al grande pubblico.
I dettagli sul comparto grafico del nuovo processore Intel
Nonostante l'assenza di differenze strutturali nella CPU, il comparto grafico rimane di altissimo livello. Il processore integra infatti la GPU Arc B390, dotata di 12 core Xe3, garantendo capacità di calcolo grafico e accelerazione per l'intelligenza artificiale ai vertici della categoria Panther Lake.
Questa mossa suggerisce che Intel stia cercando di semplificare la scelta per i produttori di PC, offrendo un marchio "X9" più prestigioso per i dispositivi di punta, pur mantenendo una base hardware consolidata e affidabile.
Resta da vedere se questa distinzione puramente di target verrà percepita dagli utenti finali come un reale valore aggiunto o come una semplice operazione di rebranding per diversificare l'offerta commerciale