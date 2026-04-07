Recupera i primi tre capitoli di Syberia ad un prezzo bassissimo: una saga storica in offerta su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione allettante e interessante sui primi 3 capitoli della saga di Syberia che vengono messi in maxi offerta su Instant Gaming:
- Syberia 1: 92% di sconto e prezzo finale di 1,22€ (IVA inclusa), acquistalo tramite questo link
- Syberia 2: 92% di sconto e prezzo finale di 1,22€ (IVA inclusa), acquistalo tramite questo link
- Syberia 3: 93% di sconto e prezzo finale di 1,22€ (IVA inclusa), acquistalo tramite questo link
I 3 capitoli iniziali della saga possono essere acquistati, dunque, singolarmente ad 1,22€ così come, acquistandoli in blocco si arriverebbe a 3,66€. Ad onor di cronaca segnaliamo che la saga di Syberia viene completata da un quarto capitolo, Syberia: The World Before del 2022 e da un titolo remastered rilasciato lo scorso novembre.
Ulteriori dettagli sulla saga
La saga Syberia racconta l'evoluzione narrativa e stilistica del viaggio di Kate Walker attraverso tre capitoli distinti.
In Syberia, l'avventura è fortemente narrativa e lineare: Kate, avvocato newyorkese, intraprende un viaggio europeo che si trasforma in una ricerca esistenziale. Il gioco si distingue per atmosfere malinconiche, personaggi eccentrici e puzzle classici in ambientazioni disegnate a mano.
Con Syberia II, la storia diventa più epica e simbolica. Il rapporto tra Kate e Hans si approfondisce, mentre la ricerca dei mammut introduce un tono più fiabesco e avventuroso. Le ambientazioni sono più estreme e il senso di scoperta è centrale.
Infine, Syberia 3 segna un cambiamento tecnico e narrativo: grafica completamente 3D, storia indipendente e maggiore libertà esplorativa. Il focus si sposta su una narrazione più dinamica, con nuovi personaggi, una colonna sonora orchestrale e puzzle integrati in ambienti tridimensionali.