Galaxy Z Fold 8 Wide: One UI 9 mostra le prime animazioni in anteprima

Il Galaxy Z Fold 8 Wide è il nuovo pieghevole di Samsung che dovrebbe somigliare a un tablet da aperto e potrebbe essere annunciato insieme al modello classico Galaxy Z Fold 8. Dopo aver visto i primi render CAD ufficiali, i colleghi di Android Authority hanno scoperto nuove animazioni estratte da One UI 9 che ci permettono di dare una prima occhiata all'interfaccia.
Prime immagini e animazioni da One UI 9
Come anticipato, alcune versioni preliminari di One UI 9 mostrano diverse immagini del Fold 8 Wide. Di seguito potete vedere un paio di schermate fisse:
Oltre a queste due immagini, Android Authority ha scoperto nuove schermate e un'animazione inedita. Nella seguente animazione potete vedere le funzionalità legate al mirroring dello schermo esterno.
Di seguito potete vedere altre due immagini. Tutti questi contenuti sembrerebbero accomunati dal formato 1,3:1.
Inoltre, per chi non lo sapesse, nei nomi dei file è presente la sigla H8, praticamente il nome in codice associato proprio al Wide Fold. Purtroppo non sono stati mostrati altri contenuti, quindi dobbiamo accontentarci di queste animazioni e dei render CAD mostrati in precedenza. Sicuramente nei prossimi mesi ne sapremo di più, quindi vi aggiorneremo con ulteriori dettagli.
Caratteristiche e possibile debutto
Per quanto concerne il design, il Wide Fold è simile all'OPPO Find N21. Lo smartphone dovrebbe avere un modulo a doppia fotocamera, un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batteria con capacità di 5.000 mAh e ricarica da 45 W. La dimensione del display esterno sarà di 5,4 pollici, quello interno di 7,6 pollici: sembra più piccolo del Fold 8, ma il suo principale punto di forza sarà la larghezza.
Da aperto misura 123,9 x 161,4 x 4,9 mm includendo le cornici sporgenti (in assenza di cornici, lo spessore è di 4,3 mm). Da chiuso, invece, misura 123,9 x 82,2 x 9,8 mm escludendo il rilievo della fotocamera (altrimenti lo spessore è di 14,6 mm). Il pieghevole dovrebbe essere annunciato in estate, quindi ormai mancano pochi mesi.