Galaxy Z Fold 8 Wide: One UI 9 mostra le prime animazioni in anteprima

Il Galaxy Z Fold 8 Wide è il nuovo pieghevole di Samsung che dovrebbe somigliare a un tablet da aperto e potrebbe essere annunciato insieme al modello classico Galaxy Z Fold 8. Dopo aver visto i primi render CAD ufficiali, i colleghi di Android Authority hanno scoperto nuove animazioni estratte da One UI 9 che ci permettono di dare una prima occhiata all'interfaccia.

Prime immagini e animazioni da One UI 9 Come anticipato, alcune versioni preliminari di One UI 9 mostrano diverse immagini del Fold 8 Wide. Di seguito potete vedere un paio di schermate fisse: Le schermate Oltre a queste due immagini, Android Authority ha scoperto nuove schermate e un'animazione inedita. Nella seguente animazione potete vedere le funzionalità legate al mirroring dello schermo esterno. L'animazione Di seguito potete vedere altre due immagini. Tutti questi contenuti sembrerebbero accomunati dal formato 1,3:1. Inoltre, per chi non lo sapesse, nei nomi dei file è presente la sigla H8, praticamente il nome in codice associato proprio al Wide Fold. Purtroppo non sono stati mostrati altri contenuti, quindi dobbiamo accontentarci di queste animazioni e dei render CAD mostrati in precedenza. Sicuramente nei prossimi mesi ne sapremo di più, quindi vi aggiorneremo con ulteriori dettagli. Galaxy Z Fold 8 Wide: vediamo com'è dai primi render CAD ufficiali