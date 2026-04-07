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Galaxy Z Fold 8 Wide: One UI 9 mostra le prime animazioni in anteprima

Nuove animazioni estratte da One UI 9 ci permettono di dare una prima occhiata alle potenzialità del Galaxy Z Fold 8 Wide e al suo formato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/04/2026
Galaxy Wide Fold

Il Galaxy Z Fold 8 Wide è il nuovo pieghevole di Samsung che dovrebbe somigliare a un tablet da aperto e potrebbe essere annunciato insieme al modello classico Galaxy Z Fold 8. Dopo aver visto i primi render CAD ufficiali, i colleghi di Android Authority hanno scoperto nuove animazioni estratte da One UI 9 che ci permettono di dare una prima occhiata all'interfaccia.

Prime immagini e animazioni da One UI 9

Come anticipato, alcune versioni preliminari di One UI 9 mostrano diverse immagini del Fold 8 Wide. Di seguito potete vedere un paio di schermate fisse:

Le schermate
Le schermate

Oltre a queste due immagini, Android Authority ha scoperto nuove schermate e un'animazione inedita. Nella seguente animazione potete vedere le funzionalità legate al mirroring dello schermo esterno.

L'animazione
L'animazione

Di seguito potete vedere altre due immagini. Tutti questi contenuti sembrerebbero accomunati dal formato 1,3:1.

Immagine
Immagine

Inoltre, per chi non lo sapesse, nei nomi dei file è presente la sigla H8, praticamente il nome in codice associato proprio al Wide Fold. Purtroppo non sono stati mostrati altri contenuti, quindi dobbiamo accontentarci di queste animazioni e dei render CAD mostrati in precedenza. Sicuramente nei prossimi mesi ne sapremo di più, quindi vi aggiorneremo con ulteriori dettagli.

Galaxy Z Fold 8 Wide: vediamo com'è dai primi render CAD ufficiali Galaxy Z Fold 8 Wide: vediamo com’è dai primi render CAD ufficiali

Caratteristiche e possibile debutto

Per quanto concerne il design, il Wide Fold è simile all'OPPO Find N21. Lo smartphone dovrebbe avere un modulo a doppia fotocamera, un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batteria con capacità di 5.000 mAh e ricarica da 45 W. La dimensione del display esterno sarà di 5,4 pollici, quello interno di 7,6 pollici: sembra più piccolo del Fold 8, ma il suo principale punto di forza sarà la larghezza.

Galaxy Wide Fold
Galaxy Wide Fold

Da aperto misura 123,9 x 161,4 x 4,9 mm includendo le cornici sporgenti (in assenza di cornici, lo spessore è di 4,3 mm). Da chiuso, invece, misura 123,9 x 82,2 x 9,8 mm escludendo il rilievo della fotocamera (altrimenti lo spessore è di 14,6 mm). Il pieghevole dovrebbe essere annunciato in estate, quindi ormai mancano pochi mesi.

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