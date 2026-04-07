Apple riduce la produzione di Mac mini e Mac Studio M4 in vista dell’arrivo dei chip M5 nel 2026

L'azienda starebbe infatti riducendo volontariamente la produzione dei modelli M4 in vista dell' arrivo della prossima generazione di chip , la serie M5, attesa nei prossimi mesi. L'obiettivo sarebbe quello di evitare un eccesso di scorte di prodotti che rischierebbero di diventare rapidamente obsoleti con il lancio dei nuovi dispositivi.

La disponibilità dei nuovi dispositivi Mac mini e Mac Studio basati su chip M4 sta diventando sempre più limitata, con tempi di consegna che si estendono fino alla seconda metà del 2026 . Secondo diverse indiscrezioni, la causa non sarebbe una semplice carenza di componenti, ma una precisa strategia di transizione adottata da Apple .

La strategia di Apple per la vendita dei Mac con chip M4

Questa strategia si basa anche sulla particolare architettura dei Mac moderni, che utilizzano memoria unificata. In questi sistemi, la RAM è integrata direttamente nel chip e condivisa tra CPU e GPU. Questo significa che la memoria è fisicamente saldata e non può essere riutilizzata o separata facilmente, rendendo ogni unità invenduta un costo difficilmente recuperabile.

Per questo motivo, Apple avrebbe scelto di limitare la produzione dei Mac M4, preferendo preparare il terreno per i futuri modelli basati su M5. L'idea è evitare di ritrovarsi con magazzini pieni di dispositivi difficili da vendere una volta che la nuova generazione sarà disponibile sul mercato.