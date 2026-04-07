Il film di Elden Ring avrebbe aggiunto Nick Offerman al cast e l'uscita non sarebbe troppo lontana

La fonte ha parlato di Offerman, ma anche svelato alcuni dettagli sulla produzione e sulla distribuzione nelle sale cinematografiche .

Il noto insider Jordan Ruimy, tramite il proprio sito World of Reel, ha condiviso un nuovo rumor: Nick Offerman sarebbe uno degli attori che reciteranno nel film di Elden Ring .

I dettagli sul rumor del film di Elden Ring

Ruimy spiega che Offerman non è solo stato scelto, ma che si è già unito al resto del cast sul set cinematografico, che è stato svelato tramite un paio di video di uno streamer che si è imbattuto fortuitamente in una delle location delle riprese.

Nick Offerman

Inoltre, la fonte svela che la produzione del film dovrebbe iniziare questa settimana e che il debutto nei cinema è invece previsto per il 2027. Purtroppo non viene indicato un periodo più specifico, quindi potrebbe mancare meno di un anno così come venti mesi.

Ricordiamo che Nick Offerman è noto per il proprio ruolo in Parks and Recreation, dove ha interpretato Ron Swanson. Ha inoltre vinto un Emmy per il ruolo di Bill nella prima stagione di The Last of Us di HBO e Sony. Inoltre, Offerman ha recitato in Civil War, la pellicola del 2024 di Alex Garland, regista e sceneggiatore del film di Elden Ring.

La pellicola basata sul videogioco d'azione di FromSoftware è prodotta da A24 e pare essere la produzione più costosa della compagnia ad oggi. Tra gli altri attori svelati dai rumor vi sono Cailee Spaeny (Priscilla, Alien: Romulus), Kit Connor (Heartstopper, Warfare) e Ben Whishaw (Paddington, James Bond).

Il videogioco Elden Ring è basato su una mitologia creata su commissione da George R.R. Martin: lo scrittore è anche uno dei produttori del film.