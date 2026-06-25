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Iniziati i licenziamenti in casa Xbox: il primo studio colpito pare essere Compulsion Games

Si vanno moltiplicando su LinkedIn gli annunci di ricerca di lavoro per ex Compulsion Games, con lo studio che appare condannato.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/06/2026
Il nuovo logo di Xbox

Microsoft non ha ancora annunciato nulla in merito, ma ormai è sempre più evidente che sono iniziati i licenziamenti all'interno di Xbox. In particolare, il primo team colpito pare sia stato quello Compulsion Games, lo studio del recente South of Midnight, i cui ex membri stanno inondando LinkedIn di offerte di ricerca di lavoro.

I ruoli coinvolti

I coinvolti avevano diversi ruoli all'interno del team. Ad esempio ha pubblicato un annuncio Paulette Richardson, un'artista 3D, Ines Bouakkaoui, una Technica Animator, Bijan Stephen, uno sceneggiatore e narrative designer, James Arkwright, un lead 3d environment artist e Mike Sklavounos, un principal level designer, tanto per citarne alcuni.

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Il quadro, comunque, è abbastanza chiaro e delina un destino infausto per lo studio di We Happy Few, che del resto era incluso nell'elenco di quelli la cui chiusura era data per certa da più fonti.

South of Midnight, la recensione della nuova avventura tra blues e bayou di Compulsion Games South of Midnight, la recensione della nuova avventura tra blues e bayou di Compulsion Games

Come detto, manca la conferma ufficiale da parte di Microsoft della chiusura di Compulsion Games, ma i segni che qualcosa di grosso stia avvenendo da quelle parti sono purtroppo inequivocabili. Vedremo se nelle prossime ore la situazione si evolverà ancora.

A questo punto sono attese comunicazioni in merito, visto che difficilmente la cosa potrà rimanere ancora nascosta, soprattutto se inizieranno ad apparire offerte di ricerca lavoro provenienti anche da altri team Xbox.

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