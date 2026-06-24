Le versioni fisiche di GTA 6 conterranno solo il codice per il download, nessun disco: è polemica

È già polemica per le nuove informazioni diffuse da Rockstar Games su GTA 6 , che ha confermato la mancanza di un disco fisico nelle edizioni fisiche del gioco . Le confezioni in vendita nei negozi includeranno esclusivamente un codice per scaricare il titolo in formato digitale , una mossa che sta trovando la contrarietà di molti appassionati.

Una scelta inevitabile

Attraverso un aggiornamento sul sito ufficiale, l'azienda ha chiarito le tempistiche di distribuzione per chi acquisterà questa versione: "La versione fisica di Grand Theft Auto 6, contenente un codice per il download all'interno della confezione, sarà disponibile a partire dal 12 novembre per supportare il pre-caricamento".

Questa finestra temporale permetterà agli utenti di scaricare l'ampia mole di dati con una settimana di anticipo rispetto all'effettivo lancio, prevenendo in questo modo potenziali sovraccarichi dei server. Probabilmente la scelta è nata proprio dalle dimensioni del gioco, che si preannunciano enormi.

Non sappiamo ancora le dimensioni effettive del download, ma vista la qualità della grafica mostrata nei trailer ufficiali, non è difficile ipotizzare che difficilmente una simile mole di dati sarebbe entrata in un singolo disco. La scelta di tagliare il formato fisico sarà nata anche dalla volontà di non alzare troppo il prezzo del gioco, che nell'edizione standard sarà di 79,99 dollari, a fronte di costi produttivi a quanto trapelato di circa 1 miliardo di dollari.

La decisione di distribuire il gioco solo in digitale porta con sé conseguenze dirette per il mercato videoludico. Legando in modo indissolubile il codice del gioco all'account digitale del singolo utente, l'acquisto di questa versione fisica rende impossibile la rivendita del prodotto, escludendo Grand Theft Auto 6 dal mercato dell'usato e mettendo in discussione l'effettiva utilità di acquistare una custodia priva del supporto su disco.