Rockstar Games e Take-Two potrebbero dare a GTA 6 il prezzo che vogliono, tanto venderebbe lo stesso

Come già riportato, secondo billbil-kun, noto e affidabile insider di Dealabs, tuttavia, le cifre riportate non rappresenterebbero il prezzo definitivo del gioco. "Quei prezzi sono casuali" , ha spiegato, definendoli semplici valori segnaposto utilizzati in attesa delle informazioni ufficiali.

L'apertura dei preordini di GTA 6 è prevista per il 25 giugno su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ma nelle ultime ore alcune inserzioni pubblicate dal rivenditore francese FNAC hanno attirato l'attenzione per i prezzi riportati . La versione standard del gioco era infatti elencata a 89,99 euro, mentre le edizioni più costose arrivavano fino a 199,99 euro.

Prezzi plausibili?

Nonostante ciò, alcuni osservatori del settore ritengono che le cifre emerse non siano del tutto irrealistiche. Mat Piscatella, analista di Circana, ha dichiarato a Eurogamer che i prezzi trapelati sono "possibili e plausibili", aggiungendo che Rockstar Games e la casa madre Take-Two potrebbero permettersi di fissare praticamente qualsiasi prezzo per un titolo atteso come GTA 6.

Più prudente la previsione di Rhys Elliott di Alinea Analytics. Secondo l'analista, Rockstar potrebbe teoricamente arrivare a chiedere anche oltre 100 sterline per l'edizione standard, ma difficilmente lo farà. Elliott si aspetta invece un prezzo compreso tra 70 e 80 sterline nel Regno Unito, in linea con la fascia alta del mercato attuale.

L'analista ritiene che l'edizione base sarà proposta a un prezzo considerato accettabile dalla maggior parte dei consumatori, mentre le versioni premium, ormai diffuse nell'industria videoludica, saranno destinate ai giocatori più spendaccioni: "Le aziende adottano questa strategia da tempo", ha affermato. "Penso che prenderanno la decisione giusta e fisseranno il prezzo dell'edizione base tra 70 e 80 sterline nel Regno Unito. Rockstar, Strauss Zelnick e il resto del gruppo sono troppo intelligenti per esagerare."

L'attesa per conoscere il prezzo definitivo durerà ancora poco. I preordini saranno disponibili dal 25 giugno e, oltre all'edizione standard, è ampiamente previsto l'arrivo di versioni speciali e premium. Nel frattempo, una parte della community ipotizza che Rockstar possa pubblicare un nuovo trailer nel corso della settimana per accompagnare l'avvio delle prenotazioni.

GTA 6 sarà disponibile dal 19 novembre su PS5 e Xbox Series X e S. Una versione PC non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma seguendo la tradizione della serie potrebbe arrivare l'anno successivo o quello dopo ancora.