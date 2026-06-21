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Il prezzo di GTA 6 potrebbe essere stato rivelato da un rivenditore

Nel listino della catena FNAC in Portogallo sono spuntati quelli che sembrerebbero essere i prezzi delle diverse edizioni di GTA 6: vediamo di che cifre si tratta.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/06/2026
I protagonisti di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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A quanto pare il prezzo di GTA 6 potrebbe essere stato rivelato da un rivenditore piuttosto noto, ovverosia la catena francese FNAC, che come saprete è stata attiva per diversi anni anche in Italia.

Nella versione portoghese del sito di FNAC sono spuntati i prezzi relativi a tre differenti edizioni di un titolo di Rockstar Games in uscita il prossimo 19 novembre. Vi viene per caso in mente di che prodotto possa trattarsi?

A parte gli scherzi, il listino riporta le seguenti cifre per questo misterioso videogioco in versione PS5, che immaginiamo facciano riferimento alla standard edition, alla Deluxe Edition e alla Collector's Edition: 89,99€, 119,99€ e 199,99€.

GTA 6 svela la copertina del gioco con un nuovo trailer e la data di apertura delle prenotazioni GTA 6 svela la copertina del gioco con un nuovo trailer e la data di apertura delle prenotazioni

Come sappiamo, le prenotazioni di Grand Theft Auto VI verranno aperte il 25 giugno, dunque ancora pochi giorni di pazienza e scopriremo se questo leak riporta informazioni legittime o se si tratta di un fake.

Lo stesso prezzo di Mario Kart World?

Si è parlato spesso del fatto che GTA 6 potrebbe avere un prezzo più alto del normale, e queste informazioni sembrerebbero confermare per il nuovo capitolo della serie Rockstar Games un approccio alla Mario Kart World, con una cifra più alta rispetto alla media.

I prezzi delle tre edizioni di GTA 6 sul sito portoghese di FNAC
I prezzi delle tre edizioni di GTA 6 sul sito portoghese di FNAC

Inserendo il codice EAN della standard edition sembra che il sistema restituisca il prodotto da 89,99€ segnalato nel leak, anche se l'operazione viene eseguita con successo soltanto sul sito portoghese di FNAC.

Non ci troviamo dunque di fronte a un semplice fotomontaggio, bensì a dati effettivamente presenti nel listino del rivenditore, anche se ciò non costituisce una conferma definitiva: come detto, per quella dovremo attendere il 25 giugno.

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