A quanto pare il prezzo di GTA 6 potrebbe essere stato rivelato da un rivenditore piuttosto noto, ovverosia la catena francese FNAC, che come saprete è stata attiva per diversi anni anche in Italia.

Nella versione portoghese del sito di FNAC sono spuntati i prezzi relativi a tre differenti edizioni di un titolo di Rockstar Games in uscita il prossimo 19 novembre. Vi viene per caso in mente di che prodotto possa trattarsi?

A parte gli scherzi, il listino riporta le seguenti cifre per questo misterioso videogioco in versione PS5, che immaginiamo facciano riferimento alla standard edition, alla Deluxe Edition e alla Collector's Edition: 89,99€, 119,99€ e 199,99€.

Come sappiamo, le prenotazioni di Grand Theft Auto VI verranno aperte il 25 giugno, dunque ancora pochi giorni di pazienza e scopriremo se questo leak riporta informazioni legittime o se si tratta di un fake.