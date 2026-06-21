A quanto pare il prezzo di GTA 6 potrebbe essere stato rivelato da un rivenditore piuttosto noto, ovverosia la catena francese FNAC, che come saprete è stata attiva per diversi anni anche in Italia.
Nella versione portoghese del sito di FNAC sono spuntati i prezzi relativi a tre differenti edizioni di un titolo di Rockstar Games in uscita il prossimo 19 novembre. Vi viene per caso in mente di che prodotto possa trattarsi?
A parte gli scherzi, il listino riporta le seguenti cifre per questo misterioso videogioco in versione PS5, che immaginiamo facciano riferimento alla standard edition, alla Deluxe Edition e alla Collector's Edition: 89,99€, 119,99€ e 199,99€.
Come sappiamo, le prenotazioni di Grand Theft Auto VI verranno aperte il 25 giugno, dunque ancora pochi giorni di pazienza e scopriremo se questo leak riporta informazioni legittime o se si tratta di un fake.
Lo stesso prezzo di Mario Kart World?
Si è parlato spesso del fatto che GTA 6 potrebbe avere un prezzo più alto del normale, e queste informazioni sembrerebbero confermare per il nuovo capitolo della serie Rockstar Games un approccio alla Mario Kart World, con una cifra più alta rispetto alla media.
Inserendo il codice EAN della standard edition sembra che il sistema restituisca il prodotto da 89,99€ segnalato nel leak, anche se l'operazione viene eseguita con successo soltanto sul sito portoghese di FNAC.
Non ci troviamo dunque di fronte a un semplice fotomontaggio, bensì a dati effettivamente presenti nel listino del rivenditore, anche se ciò non costituisce una conferma definitiva: come detto, per quella dovremo attendere il 25 giugno.
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