Con l'annuncio di Zelda: Ocarina of Time Remake ufficiale, il progetto dei fan su Unreal Engine 5 si ferma

Da alcuni anni a questa parte, il team CryZENx ha rielaborato The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Unreal Engine 5 come progetto da parte dei fan, ma con l'annuncio di un remake ufficiale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, i lavori sono stati bloccati.

L'idea iniziale del team di modder era cercare di ricostruire l'intero gioco Nintendo su Unreal Engine 5 e concludere a tutti gli effetti un vero e proprio remake del celebre capitolo della serie, ma l'annuncio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake da parte di Nintendo stessa ha portato la squadra a imporre un blocco al progetto.

Il lavoro di per sé suscitava già diversi dubbi sulla sua effettiva fattibilità anche in termini di capacità effettiva di essere portato a termine, vista la sua ampiezza, ma il fatto che Nintendo abbia annunciato un remake vero e proprio ha complicato ulteriormente la situazione.