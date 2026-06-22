Con l'annuncio di Zelda: Ocarina of Time Remake ufficiale, il progetto dei fan su Unreal Engine 5 si ferma

Da alcuni anni a questa parte, il team CryZENx ha rielaborato The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Unreal Engine 5 come progetto da parte dei fan, ma con l'annuncio di un remake ufficiale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, i lavori sono stati bloccati.
L'idea iniziale del team di modder era cercare di ricostruire l'intero gioco Nintendo su Unreal Engine 5 e concludere a tutti gli effetti un vero e proprio remake del celebre capitolo della serie, ma l'annuncio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake da parte di Nintendo stessa ha portato la squadra a imporre un blocco al progetto.
Il lavoro di per sé suscitava già diversi dubbi sulla sua effettiva fattibilità anche in termini di capacità effettiva di essere portato a termine, vista la sua ampiezza, ma il fatto che Nintendo abbia annunciato un remake vero e proprio ha complicato ulteriormente la situazione.
Un progetto ridondante e rischioso, per l'autore
La motivazione ufficiale che ha portato alla conclusione prematura del progetto di ricostruzione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Unreal Engine 5 è il fatto che sarebbe diventato ridondante, con l'annuncio del remake ufficiale.
Secondo CryZENx, con l'arrivo di un remake vero e proprio da parte di Nintendo, la creazione di un remake amatoriale non ha senso, vista la quantità di lavoro richiesta e, inoltre, il rischio sempre presente di possibili ripercussioni legali da parte della compagnia.
In ogni caso, resta un progetto decisamente affascinante, con varie demo e materiali che possono essere ancora recuperati a questo indirizzo, almeno fin quando rimarranno a disposizione del pubblico.
Nel frattempo, abbiamo visto che The Legend of Zelda: Ocarina of Time sarà molto fedele all'originale, stando alla breve descrizione ufficiale e il suo trailer di presentazione è stato il più visto fra le conferenze estive.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.