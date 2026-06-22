Honkai: Nexus Anima potrà essere provato presto nel primo Evolution Test, è il simil-Pokémon di MiHoYo

A quanto pare, l'intenzione degli sviluppatori è comunque espandere e arricchire il gioco anche durante la fase di test, dunque si tratterà di un gioco ancora in costante evoluzione anche durante il periodo di prova.

Se volete partecipare a questa fase di prova potete iscrivervi all'iniziativa sul sito ufficiale del gioco, in attesa di ulteriori dettagli sulla durata e i contenuti di questo test esteso, la cui data di avvio è comunque fissata per il 9 luglio sulle piattaforme previste.

MiHoYo ha intenzione di lanciare presto il suo primo Evolution Test per Honkai: Nexus Anima , ovvero un periodo di prova per il nuovo gioco in stile Pokémon all'interno dell'universo creato dal team che inizierà il 9 luglio su PC, iOS e Android .

Creature da collezionare e far evolvere

Honkai: Nexus Anima è un gioco di strategia e avventura incentrato sulla raccolta di creature, che riprende dunque alcune caratteristiche tipiche dei giochi in stile Pokémon ma collega il tutto alla serie Honkai, come narrazione e mondo di riferimento.

In questo mondo, il termine "Nexus" indica infatti i legami invisibili che si intrecciano tra coppie di Aspetti, quali Amore e Odio, Luce e Oscurità, Realtà e Illusione.

Dopo la Frattura, questi legami sono stati spezzati e i loro poteri residui si sono dispersi in tutto il mondo sotto forma di Anima: in questa situazione, i giocatori devono cercare di stringere legami con le Anima disperse e sfruttare così i poteri degli Aspetti attraverso queste.

Nell'Evolution Test, i giocatori vestono i panni di un viaggiatore che attraversa i piani, fuggito dalla prigionia e partito da Iia, una tranquilla cittadina nel Piano della Realtà.

Durante il suo viaggio, ci sarà modo di esplorare numerose regioni e scoprire tante creature, con tante evoluzioni a cui assistere per le Anima, che possono subire trasformazioni in grado di coinvolgere la forma e le caratteristiche delle creature.

Honkai: Nexus Anima è il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact che punta ad esplorare nuovi aspetti dell'universo creato da MiHoYo.