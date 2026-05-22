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Honkai: Star Rail svela la versione 4.3: data di uscita, codici promozioniali e un nuovo crossover con Fate/stay night

La Versione 4.3 di Honkai: Star Rail svela i segreti di Planarcadia, introduce Mortenax Blade e prepara il ritorno della Holy Grail War con la collaborazione dedicata a Fate/stay night.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/05/2026
Artwork della versione 4.3 di Honkai: Star Rail

HoYoverse ha presentato oggi le novità in arrivo in Honkai: Star Rail con la pubblicazione della versione 4.3, "The Lethe Below the Living". L'aggiornamento come da tradizione proseguirà la storia con nuove missioni principali, introdurrà personaggi giocabili, eventi a tempo limitato e molto altro ancora.

Il lancio è in programma per l'1 giugno su tutte le piattaforme. Per l'occasione sono stati condivisi anche dei nuovi codici promozionali che offrono 300 Stellar Jade e altre risorse utili. Potete riscattare i codici tramite il sito ufficiale di Honkai: Star Rail, a questo indirizzo, oppure direttamente in gioco. Nel secondo caso basta aprire il menu principale, cliccare sull'icona con i tre puntini in alto e selezionare "Redeem Code". Ecco l'elenco dei codici:

  • CA395VK8ULCP - 100 Stellar Jade e 50.000 Credit
  • YT295D38DLEB - 100 Stellar Jade e 5 Traveler's Guide
  • EB395CJ8V5XF - 100 Stellar Jade e 4 Refined Aether

Le novità dell'aggiornamento

La versione 4.3 prosegue la storia di Honkai: Star Rail da dove era stata interrotta e svela il segreto custodito nelle profondità di Planarcadia: il guscio divino dell'Aeon della Voracity, entità legata al desiderio e alla devorazione. Blade, che porta dentro di sé la carne di Shuhu, tenta un'ultima scommessa: usare il potere della Voracity per liberarsi definitivamente della maledizione che lo affligge da secoli. Il risultato, morte o rinascita, resta un'incognita persino nel copione di Elio, e sarà il Trailblazer ad assistere all'esito.

Parallelamente, il Trailblazer raggiungerà Inkford Hermitage, confine tra il mondo reale e il World in Canvas, per avvertire Graphia della minaccia di Asat Pramad, uno dei Lord Ravager di Nanook. Graphia, figura millenaria nota come "Madre dell'Imagenesis", è un'antenata della famiglia Murata e responsabile dell'incapsulamento di Ahatopia nell'Era dell'Ambra, evento che ha generato la "Maledizione dell'Erosione" tramandata ai suoi discendenti. Il suo debutto ufficiale promette nuove risposte su Graphia, su Phantasmoon Games e sui misteri legati a Himeko.

La versione introduce anche Mortenax Blade come nuovo personaggio 5 stelle di elemento Fire appartenente al Path Nihility. In combattimento può creare un Bounded Field, potenziarsi e ottenere una versione avanzata della sua Ultimate. Le azioni degli alleati gli permettono inoltre di accumulare Cariche che attivano automaticamente la sua abilità e rigenerano Energia.

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Tra gli eventi, arriva il "Gift of Tempered Blade", che offre gratuitamente un nuovo outfit per il Trailblazer dopo aver ottenuto Blade. Le prime fasi dei banner includeranno il ritorno di Yao Guang, mentre la seconda metà avrà come protagonisti Cyrene e Phainon. Debutta anche il parco tematico "Wispae Amusement Park" e la nuova Starward Mode per Memory of Chaos, Pure Fiction e Apocalyptic Shadow, che permette di ottenere fino a 300 Stellar Jade aggiuntive.

Infine, quest'estate tornerà la Holy Grail War: la collaborazione con Fate/stay night Unlimited Blade Works arriverà il 24 luglio, introducendo i personaggi Gilgamesh e Rin Tohsaka. Durante l'evento, basterà accedere al gioco per ottenere gratuitamente Gilgamesh o Archer.

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