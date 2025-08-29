Honkai: Nexus Anima è il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact, annunciato ufficialmente dopo il teaser dello scorso maggio: si tratta di una coloratissima avventura strategica con elementi creature-collector in stile Pokémon.
miHoYo ha rivelato di aver lanciato un primo Nexus Bond Test su PC e iOS, che durerà fino al 12 settembre e avrà l'obiettivo di testare l'infrastruttura di gioco in vista del debutto, che tuttavia non è ancora stato definito.
Al centro dell'esperienza di Honkai: Nexus Anima c'è il concetto di Nexus, ovverosia i legami invisibili che tengono uniti elementi opposti come Amore e Odio, Luce e Oscurità, Vita e Morte. Un equilibrio che, improvvisamente, viene spezzato da una misteriosa lacerazione: le connessioni svaniscono e i poteri residui si manifestano nel mondo sotto forma di Anima.
I giocatori sono chiamati a interpretare un viaggiatore dimensionale in fuga dalla prigionia, pronto a esplorare un universo ricco di misteri e possibilità. L'avventura comicia in una cittadina tranquilla che funge da punto di partenza per la scoperta di territori inesplorati.
Nel corso del cammino si incontreranno compagni Anima, ciascuno con una personalità unica, con cui sarà possibile stringere legami profondi. Questi rapporti non avranno solo un peso narrativo, ma influenzeranno sia l'esplorazione che le battaglie.
I primi video
A poche settimane dal debutto di Zenless Zone Zero su Xbox Series X|S, miHoYo è dunque pronta a una nuova avventura, che nel caso di Honkai: Nexus Anima include ovviamente anche una componente action rappresentata dalle Nexus Battles, come si vede nel primo trailer del gameplay.
Le Nexus Battles rappresentano uno degli elementi più distintivi dell'esperienza: qui le Anima affiancano il protagonista, mettendo in campo abilità che incarnano i concetti di cui sono espressione. Le loro capacità possono essere combinate in maniera strategica, permettendo di sperimentare stili di combattimento differenti e approcci diversificati alle sfide.
Honkai: Nexus Anima promette di rimanere fedele alle radici della saga, mantenendo intatta la qualità narrativa e lo stile artistico che hanno reso iconico il franchise.