Honkai: Nexus Anima è il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact, annunciato ufficialmente dopo il teaser dello scorso maggio: si tratta di una coloratissima avventura strategica con elementi creature-collector in stile Pokémon.

miHoYo ha rivelato di aver lanciato un primo Nexus Bond Test su PC e iOS, che durerà fino al 12 settembre e avrà l'obiettivo di testare l'infrastruttura di gioco in vista del debutto, che tuttavia non è ancora stato definito.

Al centro dell'esperienza di Honkai: Nexus Anima c'è il concetto di Nexus, ovverosia i legami invisibili che tengono uniti elementi opposti come Amore e Odio, Luce e Oscurità, Vita e Morte. Un equilibrio che, improvvisamente, viene spezzato da una misteriosa lacerazione: le connessioni svaniscono e i poteri residui si manifestano nel mondo sotto forma di Anima.

I giocatori sono chiamati a interpretare un viaggiatore dimensionale in fuga dalla prigionia, pronto a esplorare un universo ricco di misteri e possibilità. L'avventura comicia in una cittadina tranquilla che funge da punto di partenza per la scoperta di territori inesplorati.

Nel corso del cammino si incontreranno compagni Anima, ciascuno con una personalità unica, con cui sarà possibile stringere legami profondi. Questi rapporti non avranno solo un peso narrativo, ma influenzeranno sia l'esplorazione che le battaglie.