The Legend of Zelda: Ocarina of Time sarà molto fedele all'originale, stando alla breve descrizione ufficiale

Una nuova descrizione testuale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2, emersa recentemente in rete, suggerisce che il remake del titolo potrebbe configurarsi come una riproduzione fedele 1:1 dell'originale, piuttosto che come una reinterpretazione.
Come riportato dal portale Go Nintendo, la descrizione era visibile su Google effettuando una ricerca legata al sito ufficiale di Nintendo of America (NoA) dedicato al gioco. Il testo è stato successivamente rimosso, verosimilmente perché pubblicato in anticipo rispetto ai tempi previsti. La dicitura riportava: "Il classico per N64 rinasce come remake completo per Nintendo Switch 2. Vivi Ocarina of Time con una grafica sbalorditiva, design aggiornati e un gameplay senza tempo."
Sebbene non vi siano certezze in merito a come sarà The Legend of Zelda: Ocarina of Time, vista anche la scarsità di informazioni attuale, la descrizione sembra manifestare la volontà di riprodurre l'esperienza originale, pur aggiornata dal punto di vista tecnico. Il che non sarebbe un male, visto che è difficile migliorare la perfezione.
L'aggiornamento dovrebbe quindi concentrarsi principalmente sull'ammodernamento grafico, con l'eventuale aggiunta di alcune migliorie legate alla fruibilità generale, seguendo un approccio simile a quello adottato nel 2011 con la versione per Nintendo 3DS.
Maggiori dettagli ufficiali dovrebbero emergere a breve. L'uscita del remake è infatti prevista per quest'anno, andando ad aggiungersi a una line-up ricchissima che include anche titoli come Star Fox, Splatoon Raiders, Fire Emblem: Fortune's Weave e Nintendo Switch Sports Resort.
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