The Legend of Zelda: Ocarina of Time sarà molto fedele all'originale, stando alla breve descrizione ufficiale

Una nuova descrizione testuale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2, emersa recentemente in rete, suggerisce che il remake del titolo potrebbe configurarsi come una riproduzione fedele 1:1 dell'originale, piuttosto che come una reinterpretazione.

Come riportato dal portale Go Nintendo, la descrizione era visibile su Google effettuando una ricerca legata al sito ufficiale di Nintendo of America (NoA) dedicato al gioco. Il testo è stato successivamente rimosso, verosimilmente perché pubblicato in anticipo rispetto ai tempi previsti. La dicitura riportava: "Il classico per N64 rinasce come remake completo per Nintendo Switch 2. Vivi Ocarina of Time con una grafica sbalorditiva, design aggiornati e un gameplay senza tempo."