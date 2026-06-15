Nessun Dead by Daylight 2 in cantiere: Behaviour Interactive ribadisce che vuole espandere l'originale

Behaviour Interactive ha illustrato le novità in arrivo, che includono una nuova mappa basata sul concetto di spazio liminale, revisioni strutturali al gameplay e al comparto visivo, e un'inedita modalità zombie. Parlando con la stampa, tuttavia, ha chiarito che tra i progetti in cantiere non figura Dead by Daylight 2 .

Dead by Daylight ha appena festeggiato il suo decimo anniversari o (il 14 giugno 2026). Dal suo debutto, il titolo multigiocatore asimmetrico ha contribuito in modo determinante a rendere popolari i giochi multiplayer asimmetrici. Attualmente, il titolo ospita decine di collaborazioni su licenza con franchise storici come Nightmare: Dal profondo della notte, Ringu e The Walking Dead.

Di base, il team preferisce investire risorse nell'espansione del gioco attualmente sul mercato, piuttosto che rischiare con un nuovo gioco. "Se mai dovessimo creare un Dead by Daylight 2, si giocherebbe in modo diverso, di sicuro. Sarebbe diverso, darebbe sensazioni diverse, e non è qualcosa che stiamo cercando. Non vogliamo che i giocatori non si sentano più a casa", ha dichiarato il produttore esecutivo Jose Ramos.

La strategia dello studio prevede quindi l'espansione continua del titolo originale, evitando che i giocatori debbano ricominciare da capo. Pur riconoscendo le limitazioni tecniche derivanti dall'aggiornare un gioco con dieci anni di età, il direttore creativo Dave Richard ha spiegato che il team non dà per scontato il successo ottenuto. Invece di un sequel diretto, gli sviluppatori preferiscono concentrarsi sull'aggiunta di nuove modalità al gioco base o sulla creazione di titoli inediti all'interno dello stesso franchise.

"Immaginerei un gioco nell'universo di Dead by Daylight che non sia Dead by Daylight 2, ma che sia qualcosa di completamente diverso in grado di vivere all'interno di questo universo, piuttosto che fare un sequel. E poi, nell'attuale ecosistema di Dead by Daylight, il gioco base può introdurre esperienze differenti e molteplici altri modi di giocare, senza che si debba chiedere ai giocatori di comprarlo di nuovo, ricominciare da zero, reinvestire il loro tempo. Vogliamo rispettare tutto questo, e le fondamenta di Dead by Daylight non ci impediscono di fare davvero nulla".

Insomma, come già detto in passato, Dead by Daylight 2 è fuori dagli obiettivi dello studio. In effetti, per un titolo del genere avrebbe poco senso un seguito.