Dead by Daylight è "il gioco horror più giocato nella storia", secondo gli autori

Che Dead by Daylight sia un titolo di successo è alquanto ovvio. L'opera sta per compiere dieci anni (il 14 giugno nello specifico) e continua a essere apprezzata. Sappiamo che ha ottenuto più di 70 milioni di giocatori nel corso del decennio e attualmente ha una media di 1 milione di giocatori al giorno, sommando tutte le piattaforme. In particolar modo Dead by Daylight ha successo su Steam, dove è rimasto tra i 15 titoli che hanno guadagnato di più (incassi, non unità vendute) per nove anni.

I dettagli del successo di Dead by Daylight

Tra gli avversari di Dead by Daylight troviamo titoli della serie di Resident Evil, Silent Hill, i Five Nights at Freddy's, Phasmophobia e Outlast, ma va precisato che gli autori di Dead by Daylight parlano di successo per un singolo titolo, non per una serie.

Non è facile, soprattutto per i titoli single player, ottenere individualmente successo continuato per dieci anni. Dead by Daylight è invece un live service, costantemente ampliato e, secondo i dati, sta crescendo sempre di più. Gli incassi del team di sviluppo sono cresciuti più del 50% negli ultimi 12 mesi e anche il team è cresciuto notevolmente, passando dai 30 sviluppatori del 2016 ai quasi 500 attuali. Nel complesso, Behaviour ha 1200 dipendenti sparsi in vari uffici (Montreal, Toronto, Vancouver, Dallas, Middlesbrough e Rotterdam).

Va poi anche detto che parte del successo di Dead by Daylight è da attribuire ad altre IP horror, visto che ha più volte proposto collaborazioni con opere come Alien, Five Nights at Freddy's, Resident Evil, Friday the 13th e Stranger Things.

Dead by Daylight 2 si farà? Ecco cosa dice il team Behaviour al riguardo.