Epic Games Store svela i giochi gratis del 18 giugno: quelli di oggi sono disponibili, compreso Warhammer

Oggi è giovedì e questo significa che gli appassionati di videogiochi su PC possono aggiungere alla propria libreria dell'Epic Games Store nuovi titoli gratuiti e scoprire quail sono quelli che saranno resi accesibili dalla prossima settimana.
A questo giro possiamo scaricare The Ouroboros King, un gioco strategico roguelite, e Warhammer 40.000 : Speed Freeks, un titolo di guida ambientato nel mondo di Warhammer 40K. Potete richiedere i vostri giochi gratuiti a questo indirizzo, oppure direttamente tramite il launcher per PC.
I giochi dell'Epic Games Store del 18 giugno
I due giochi in arrivo la prossima settimana sono invece Citizen Sleeper e Robobeat, che saranno accessibili fino al 25 giugno 2026, sempre tramite il launcher o il sito dell'Epic Games Store.
Citizen Sleeper è un gioco di ruolo nel quale vestiamo i panni di un lavoratore che si ritrova in una stazione spaziale senza legge ai limiti della galassia. Le nostre scelte possono pesantemente alterare il nostro destino e di coloro che si trovano accanto a noi.
Robobeat è invece uno sparatutto ritmico nel quale vestiamo i panni di un cacciatore di taglie che deve catturare un robot impazzito. Possiamo correre sui muri, fare scivolate e sparare a ritmo di musica, usando anche un editor musicale per creare la nostra colonna sonora.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.