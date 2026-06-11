Epic Games Store svela i giochi gratis del 18 giugno: quelli di oggi sono disponibili, compreso Warhammer

Oggi è giovedì e questo significa che gli appassionati di videogiochi su PC possono aggiungere alla propria libreria dell'Epic Games Store nuovi titoli gratuiti e scoprire quail sono quelli che saranno resi accesibili dalla prossima settimana.

A questo giro possiamo scaricare The Ouroboros King, un gioco strategico roguelite, e Warhammer 40.000 : Speed Freeks, un titolo di guida ambientato nel mondo di Warhammer 40K. Potete richiedere i vostri giochi gratuiti a questo indirizzo, oppure direttamente tramite il launcher per PC.