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Epic Games Store svela i giochi gratis del 18 giugno: quelli di oggi sono disponibili, compreso Warhammer

L'Epic Games Store, come ogni giovedì, ha reso disponibili nuovi giochi e ha anche svelato quali sono quelli che potremo giocare dalla prossima settimana.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/06/2026
Warhammer 40,000 : Speed Freeks

Oggi è giovedì e questo significa che gli appassionati di videogiochi su PC possono aggiungere alla propria libreria dell'Epic Games Store nuovi titoli gratuiti e scoprire quail sono quelli che saranno resi accesibili dalla prossima settimana.

A questo giro possiamo scaricare The Ouroboros King, un gioco strategico roguelite, e Warhammer 40.000 : Speed Freeks, un titolo di guida ambientato nel mondo di Warhammer 40K. Potete richiedere i vostri giochi gratuiti a questo indirizzo, oppure direttamente tramite il launcher per PC.

I giochi dell'Epic Games Store del 18 giugno

I due giochi in arrivo la prossima settimana sono invece Citizen Sleeper e Robobeat, che saranno accessibili fino al 25 giugno 2026, sempre tramite il launcher o il sito dell'Epic Games Store.

Citizen Sleeper è un gioco di ruolo nel quale vestiamo i panni di un lavoratore che si ritrova in una stazione spaziale senza legge ai limiti della galassia. Le nostre scelte possono pesantemente alterare il nostro destino e di coloro che si trovano accanto a noi.

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Robobeat è invece uno sparatutto ritmico nel quale vestiamo i panni di un cacciatore di taglie che deve catturare un robot impazzito. Possiamo correre sui muri, fare scivolate e sparare a ritmo di musica, usando anche un editor musicale per creare la nostra colonna sonora.

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#Giochi Gratis #Epic Games Store
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