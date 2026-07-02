Epic Games Store rivela i giochi gratis del 9 luglio, disponibili quelli di oggi

Epic Games Store ha rivelato i giochi gratis in arrivo il 9 luglio: si tratta di Nova Lands e Tattoo Tycon, rispettivamente un'avventura a base esplorativa e un gestionale dedicato al mondo dei tatuaggi.

Ispirato a titoli come Factorio, Forager e Satisfactory, Nova Lands ci catapulta in un open world bidimensionale in cui avremo il compito di costruire una nuova casa su di un pianera remoto, raccogliendo risorse come legno, pietra e materiali più rari, così da mettere a punto una rete produttiva man mano più complessa.

Potremo ricorrere alle automazioni per raggiungere i nostri obiettivi, sbloccando questi meccanismi dopo aver portato a termine un'operazione manualmente e affidandoci al lavoro di bot specializzati, che avremo modo di programmare per far sì che si occupino del looting, dei trasporti e di altri aspetti.

Anche l'esplorazione riveste un ruolo fondamentale in Nova Lands, visto che potremo visitare le diverse isole presenti sul pianeta che fa da sfondo all'avventura, interagire con svariati PNG e finanche affrontare combattimenti con le creature meno ospitali.